「藍白反紅共也反綠共」　朱立倫：司法砍完柯文哲換砍國民黨

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨、民眾黨今（22）日舉行「把民主還給台灣」在野領袖峰會，國民黨主席朱立倫引用前總統陳水扁說過的話，「不尊重理念都是中共同路人嗎？」司法已經變成賴清德總統的獨裁工具，大刀先砍向民眾黨前主席柯文哲，羈押到現在已經八個多月，有證據就拿出來啊！而現在又從南到北砍向國民黨，「台灣民主面對強烈危機，藍白必須勇敢站出來，一起反對紅共跟綠共！尤其台灣已經走向專制跟獨裁，真的會被全民唾棄。」

▲國民黨主席朱立倫出席藍白領袖峰會。（圖／記者林敬旻攝）

朱立倫指出，自己對台灣的未來有最大擔憂，剛剛黃國昌提到的經貿談判，就是政府絕不能出賣台灣，賴清德提到的零關稅對台灣基層是不可承受之重，大買美國隊、大投資美國隊，賴清德別忘了自己是台灣人啊！輝達已經宣布結合台積電跟鴻海，要投資五千億美元到AI，這些都是投資美國啊！但台灣得到甚麼？應該都要公開透明，台灣人被砍被殺都要知道為什麼吧？在野要建立平台，藍白智庫還要結合社會力量，不會只有一天，未來半年都是衝擊，不管在立院還是智庫合作，都要攜手向前，不分黨派共同支持縣市長擴大內需、照顧產業的政策。

朱立倫話鋒一轉感嘆，相信民眾最看不下去的，怎麼會有領導人專門在內部找敵人？非友即敵？並引述陳水扁講過的話，不尊重理念都是中共同路人嗎？「我從政較早，遇過馬李登輝、馬英九、蔡英文，沒有一個領導人像賴清德一樣視在野黨為敵人，面對政治的少數，不是想要翻桌重選，而是要理性面對」，賴清德在毀台灣民主，這就是法西斯獨裁、共產獨裁！造成台灣強烈的危機，很多年輕人都說民進黨變成共產黨，綠共會毀掉台灣民主，把不同意見的人當成敵人是真正獨裁者。

朱立倫說，司法是社會公平正義代表，絕非執政者要傷害在野黨的工具，大刀先砍向民眾黨前主席柯文哲，羈押到現在已經八個多月，有證據就拿出來啊！現在從南到北砍向國民黨，所幸法官說黃呂錦茹沒有任何證據，不能押人取共，賴清德指揮之下的調查局、國安單位都變成東廠，這是台灣民主的悲哀，除了民生議題，台灣民主也是面對強烈危機，藍白只能勇敢站出來，一起面對綠共！尤其台灣內部已經走向專制跟獨裁，真的會被全民唾棄。

