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陸電梯大王離世！享壽62歲　代表作張家界天險電梯總升高度340公尺

▲大陸「電梯大王」王友林。（圖／翻攝康力電梯）

▲大陸「電梯大王」王友林。（圖／翻攝康力電梯）

記者魏有德／綜合報導

根據江蘇康力電梯昨（21）日公告，實控人王友林逝世，享壽62歲。王友林創立康力電梯28年，一路成為大陸電梯產業的龍頭企業之一，也是該行業首間上市公司。康力電梯經手的業務從住家用大樓電梯到公共建設的大型電梯，其代表作包括張家界天門山的觀光隧道自動扶梯、湖北百洞峽的「水晶雲梯」，這也使王友林獲得「電梯大王」的稱號。

▲湖南張家界天門山觀光隧道自動扶梯。（圖／翻攝每日經濟新聞）

▲湖南張家界天門山觀光隧道自動扶梯。（圖／翻攝每日經濟新聞）

《每日經濟新聞》報導，康力電梯稱，公司收到創始人、控股股東、實際控制人、名譽董事長、董事王友林先生家屬通知，王友林先生因病醫治無效，於2025年4月21日逝世，享壽62歲。

公開資訊顯示，康力電梯股份有限公司成立於1997年，是集研發、製造、銷售、工程、服務於一體的現代化專業電梯企業，擁有國家市場監督管理總局頒發的電梯製造（含安裝、修理、改造）資質，通過歐洲CE、俄羅斯EAC、德國TUV、韓國KC等國際認證。

據了解，康力電梯已連續8年（2017至2024）入選「全球電梯製造商10強」榜單。其承造運行於湖北陽新百洞峽旅遊區的4部「水晶雲梯」，被認證為世界最大的溶洞內觀光電梯。

▲湖北陽新百洞峽旅遊區的溶洞內「水晶雲梯」。（圖／翻攝微博）

▲湖北陽新百洞峽旅遊區的溶洞內「水晶雲梯」。（圖／翻攝微博）

此外，康力電梯2013年底在世界天險張家界天門山的觀光隧道自動扶梯正式交付運行，該電梯總提升高度為340公尺，總跨距為692公尺，為超大高度重載公共運輸型自動扶梯，創下全球首次建立山體隧道安裝自動扶梯的紀錄。

王友林在1993年時創立康力電梯，當時，他手上只有一部500元（人民幣，下同）的輥圓機，一輛100元的二手三輪車。他在世時曾回憶時稱，「剛起步創業的時候，交通工具是一輛一百塊錢的三輪車，拿來送貨的，我還用500塊錢自己設計加工了一台輥圓機，這台機器後來承擔了很多機械零部件的加工製造，從1993年一直用到2005年。」

王友林在2024年辭去董事長一職，將公司經營權交棒給兒子朱琳昊，不過，他直接持有康力電梯3.6億股，佔康力電梯股份總額的44.89%，仍為康力電梯控股股東、實際控制人。

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