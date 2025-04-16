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爆館長邀約「贊助健身比賽」　王浩宇狠拒：別直播說我小氣

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長直播回應網友，去中國開健身房的問題 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／劉維榛報導

有大陸粉絲抖內詢問館長，能不能到大陸開健身房，並整頓風氣，而館長鬆口回應「太看得起我了，希望有一天可以達成。」而前民進黨桃園市議員王浩宇爆料，最近收到館長邀約贊助健身比賽，讓他反酸「到底是多缺錢？」更直接在臉書平台上拒絕合作，「一毛都不給！」

王浩宇在臉書震驚表示，他經營的服飾品牌收到館長的邀約，「要我們贊助他舉辦的健身比賽」，並質疑開酸「到底是多缺錢？」

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王浩宇乾脆在文中拒絕合作的機會，他是不會贊助小草活動的，當然也不會跟中國製造的廠商、健身房站在一起，這會嚴重影響我們台灣製造的形象，「結論，一毛都不給！」

最後，王浩宇也隔空喊話，「希望不要到時候，他在直播那邊又說我小氣，不支持體育。」

儘管王浩宇有附上邀請函，但也有網友希望公布邀約訊息，證明真的是館長主動來找贊助。截至出稿前，館長未有回應。

事實上，館長2023年曾霸氣表態，不怕中國健身房來台灣市場競爭，一席話引發爭議。12日直播時，一名大陸網友抖內提問，希望館長能大陸開健身房，並整頓風氣，對此，館長直接回應，「我是什麼X巴，去大陸開健身房，口袋裡面他X的好像很囂張這樣子，我們就是小生意，好不好，你太看得起我了，希望有一天，希望有一天啊...可以達成。」

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