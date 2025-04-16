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假結婚真打工！彰化兄弟檔拉友人　助2陸女入境坐檯陪酒

▲ 結婚,婚禮。（示意圖／翻攝自Pixabay）

▲彰化柯姓兄弟以假結婚方式，讓大陸女子到台灣從事坐檯陪酒工作。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

近年來台灣屢屢查獲非法入境打工案件，彰化地方法院近日審結一起假結婚案，主謀柯男夥同陳姓前妻、胞弟及友人，協助大陸籍2女子以假結婚方式非法入境從事坐檯陪酒工作，近日審結，柯姓胞弟已死亡，法官先將柯女、陳女分別依違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等罪，判處應執行1年4月、4月不等徒刑。

判決書指出，本案主謀為已離婚的柯男與陳女，兩人共同策劃假結婚犯行。柯男找來弟弟及柯姓友人參與，由陳女居中牽線，分別與大陸籍周女、柯女辦理假結婚，目的僅為協助她們非法入境台灣工作。

檢方調查發現，柯姓友人透過一名已離境的大陸籍柯姓男子介紹，由陳女資助機票費用，並由柯男陪同前往大陸與柯女辦理假結婚。返台後，他們先向海基會申請文書驗證，再向移民署申辦入境許可。柯女抵台後，兩人立即至戶政事務所辦理結婚登記，使公務人員將不實婚姻關係登載於戶籍資料。

▲彰化地方法院。（圖／記者唐詠絮攝）

▲大陸女子到台灣假結婚從事坐檯陪酒工作遭判刑。（圖／記者唐詠絮攝）

與此同時，柯男弟弟也在陳女安排下，與大陸籍周女假結婚。柯男同樣陪同弟弟赴陸辦理登記，返台後依相同模式，向相關單位申請周女入境許可，完成整套假結婚流程。

案件偵辦過程中，關鍵證人證詞揭露犯罪集團真實目的。證人表示，陳女、周女及柯女在台從事陪酒工作，且柯男女兒從未見過周女，更曾提及假結婚一事，證明她們來台僅為非法打工，婚姻關係純屬虛構。

內政部移民署中區事務大隊彰化縣專勤隊接獲線報後展開調查，柯男及柯姓友人到案後坦承假結婚犯行，全案移送檢方偵辦。檢察官認定犯罪事實明確，依法提起公訴。

法官審酌被告柯女僅小學肄業、離婚、需扶養未成年子女及償還貸款；陳女則從未接受教育、離婚、需扶養就學子女、生活仰賴男友資助等情況，予以從輕量刑。

彰化地院審結，柯女依共同犯使公務員登載不實罪，處有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，並向公庫支付5萬元。陳女則因共同犯《兩岸人民關係條例》使大陸地區人民非法進入台灣地區罪，共2罪，各處1年2月，應執行1年4月，緩刑4年，期間付保護管束，並需提供120小時義務勞務及參加法治教育。

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