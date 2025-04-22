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社會 社會焦點 保障人權

被騙415萬元又遭詐團盯上　她怒掏「150萬元」釣出車手

記者黃翊婷／台北報導

女子小珍（化名）先前被詐騙集團騙走415萬元，沒想到詐團又以投資虛擬貨幣為由，意圖引導她掏錢，她乾脆假裝答應配合警方「設陷阱」，並準備150萬元的假鈔與黃姓車手碰面，等到車手一現身，埋伏警員立刻上前將人逮捕。台北地院法官日前審理此案，並依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處黃男有期徒刑1年。

▲千元鈔、鈔票（圖／ETtoday資料照）

▲小珍與警方聯手，用150萬元假鈔成功釣出黃姓車手。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，黃男在詐騙集團中擔任面交車手，詐團其他成員在去年11月間透過臉書、LINE等平台，佯裝成幣商以話術誘導小珍投資虛擬貨幣，只要交付款項就可以獲利；然而，小珍之前已經受騙損失415萬元，這次她立刻發現異狀並果斷報警處理。

小珍與警方合作，假裝答應詐團願意出錢投資，並準備了150萬元假鈔，雙方約定在交運站交付款項，等到黃男依約現身，埋伏警方便迅速上前將人逮捕。

黃男的辯護人表示，黃男是因為經濟壓力才會誤入歧途，事後已經坦承犯行，還主動交出另案獲得的贓款30萬元，本案案情輕微，小珍沒有實際損失，黃男也沒有拿到實質報酬，加上黃男是家中的經濟支柱，若因案入監服刑，恐怕會導致家人的生活陷入困境，所以希望法官依法減刑，並給予易科罰金或緩刑宣告的機會。

不過，台北地院法官認為，黃男為了獲取不法利益擔任詐團車手，在本案發生之前，他已經依照詐團指示用類似方法向其他受害者收取30萬元款項，他明知這份「工作」有違背常情之處，卻還是選擇依照詐團指示行動，最終沒有同意辯護人的請求，並依犯3人以上共同詐欺取財未遂罪，判處他有期徒刑1年，全案仍可上訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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