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社會 社會焦點 保障人權

送女友回家偶遇前任放閃　他怒嗆「別在我面前擺那種表情」下場慘

記者黃翊婷／綜合報導

男子小豪（化名）前年10月間送女友回家時，偶然撞見前女友A及其男友，竟心生不滿，事後傳訊息威脅A女要公布私密的性相關訊息，「妳還（會）不會笑得那麼開心」、「下次別在我面前擺那種表情」，因而挨告。雖然小豪辯稱傳訊息是不希望再被打擾，但台東地院法官沒有採信，日前仍依恐嚇危害安全罪判處他拘役50日，得易科罰金5萬元。

尖叫,生氣,憤怒,難過,崩潰,吵架,罵人（示意圖／CFP）

▲小豪偶遇前女友，聲稱不想被對方打擾，竟傳訊息恐嚇。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小豪在2023年10月至11月間，基於恐嚇危害他人安全及跟蹤騷擾的犯意，使用手機LINE通訊軟體傳訊息給A女，威脅要公布私密的性相關訊息，「不知道妳男朋友知道妳跟我在一起做的事情後，妳還（會）不會笑得那麼開心」、「下次別在我面前擺那種表情」、「妳自己好好想想」、「記住，別等吃虧了才要後悔」，涉嫌以此方式跟蹤騷擾並恐嚇A女，因而挨告。

小豪辯稱，當時他送現任女友回家，剛好遇到A女及其男友，A女站在他的車子後面，他覺得受到打擾，才會傳訊息給A女，希望對方不要再打擾他的生活。

然而，台東地院法官認為，雖然小豪聲稱傳訊息是希望A女不要打擾自己的生活，訊息內容卻完全沒有提及此事，反而頻頻暗示A女，若再讓他感到不悅，就要向女方的男友揭露兩人交往時的私密行為。

法官指出，小豪自己也承認，若把他想講的「事情」告訴他人，可能會對A女的社會生活、評價造成影響，可見他很清楚自己傳送的文字訊息內容具有一定的惡害認識，最終不採信他的說詞，並依恐嚇危害安全罪，判處他拘役50日，得易科罰金5萬元，全案仍可上訴。

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