借同事手機玩遊戲「5天課金29次」　女店員賠19.4萬元換緩刑

記者黃翊婷／綜合報導

女店員小美（化名）去年4月底向同事A借用手機玩遊戲，卻在短短5天之內利用手機應用程式進行小額消費，共計29次，獲得財產上不法利益19萬4728元，後來事情露餡，她也因此被同事A一狀告上法院。台東地院法官日前審理此案，並依行使偽造準私文書罪判處小美有期徒刑6個月，緩刑3年，緩刑條件是要賠償同事A的所有損失。

▲小美借用同事A的手機玩遊戲，卻用對方的金融卡課金。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美去年4月底在工作場所向同事A借用手機玩遊戲，卻在未獲得對方的同意之下，擅自使用應用程式進行小額消費，用的還是同事A手機內已綁定的金融卡付費，成功獲得741元的商品。

接著，小美又陸續使用應用程式進行小額消費，甚至在應用程式要求驗證身分時，擅自輸入同事A的手機號碼獲取簡訊驗證碼，再輸入驗證碼繼續消費，短短5天之內共計消費29次，獲得財產上不法利益達19萬4728元。

後來同事A發現帳戶的消費金額與消費項目異常，急忙報警處理，沒想到抓到的竟然是「自己人」。

台東地院法官表示，小美未經同事A同意，就擅自使用對方的手機應用程式進行小額消費，可見她的法治觀念淡薄，考量到她終能坦承犯行，也在審理程序中與同事A達成和解，態度尚可，最終依行使偽造準私文書罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，緩刑3年，附加條件是必須賠償同事A的所有損失，並提供指定機關或團體100個小時的義務勞務，全案仍可上訴。