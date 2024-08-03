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社會 社會焦點 保障人權

確診還被詐團坑　超衰女「我還感謝他」保留1證據自救

記者黃翊婷／綜合報導

婦人阿琴（化名）2022年6月間因為確診隔離，期間收到自稱郵局人員的電話，對方說可以協助申請防疫補助，她見簡訊網址有政府機關名稱，信以為真，填完資料之後還很感謝對方幫忙，沒想到後來接到警察電話，才知道自己竟然變成詐騙集團的人頭帳戶。台東地院法官日前審理此案，經比對簡訊內容，認定阿琴沒有詐欺或洗錢的意圖，最終裁定無罪，還她清白。

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

▲阿琴確診身體不舒服，還收到詐騙簡訊，甚至因此吃上官司。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

阿琴在判決書中主張，2022年6月間接到一通自稱郵局人員的電話，說她是某商品的經銷商，如果不取消資格就要支付40多萬元，取消過程中，對方得知她因為確診正在隔離，又說可以幫忙申請防疫補助，接著便傳來一封簡訊。

阿琴點開簡訊網址，發現網站上寫著政府機關的名稱，於是便按照步驟填寫個資、金融帳戶等資料，「我當下還很感謝對方」，沒想到後來接到警察打來的電話，才知道自己被詐騙集團利用，成為人頭帳戶。

台東地院法官當庭檢視阿琴的手機，確認簡訊內容與她的說詞相符。法官認為，阿琴並非金融相關專業人士或具有特殊經歷之人，無法要求她應具備辨識現行各式各樣詐騙手法的能力，加上本案詐團是打著政府機關名義騙取民眾個資，雖然她確實做出提供金融帳戶資料等行為，但主觀上應當沒有幫助他人詐欺取財或洗錢的意圖，最終裁定無罪，全案仍可上訴。

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