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社會 社會焦點 保障人權

偷吃人妻承諾賠240萬　小王反控遭仙人跳結局再賠40萬

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿傑（化名）被指控與已婚女子小鳳（化名）交往，女方甚至曾懷孕墮胎，他承諾分期賠償240萬元，沒想到後來事情被小鳳的丈夫發現，他因此挨告並被求償100萬元。雖然阿傑質疑遭到仙人跳，但台東地院法官審理之後，仍判他應賠償小鳳的丈夫40萬元較為適當，全案仍可上訴。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲阿傑堅稱不知道小鳳已婚，並反過來質疑對方設局仙人跳。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

小鳳的丈夫在判決書中主張，他和妻子是離婚後再度結婚，阿傑明知妻子是有夫之婦，仍在兩人婚姻關係存續期間展開交往，交往期間多次出遊、親吻、擁抱，甚至發生性關係，導致妻子受孕墮胎，阿傑因此簽立書據承諾分期賠償240萬元，他自認配偶關係的身分法益受到侵害，且情節重大，因而決定提告求償100萬元。

阿傑則辯稱，他是因為小鳳聲稱已經離婚，才同意開始交往，哪知道小鳳在極短時間之內又與丈夫結婚，加上沒有舉辦公開儀式，他根本無從得知；再者，他懷疑小鳳離婚之後又閃電復婚，是想以仙人跳的方式詐取財物，縱使認定他應該負起損害賠償責任，他也只願意賠償5萬元。

不過，小鳳出庭證稱，她和阿傑是在離婚之前展開交往，交往期間每個月會收到4、5000元匯款，兩人也會像一般情侶去約會，親密照片是在民宿拍攝的，這些事情她都沒有告訴丈夫，後來她懷孕墮胎，阿傑承諾賠償240萬元當作墮胎的代價，卻只履行2年半就未再付款，雙方為了錢的事情鬧上法院，丈夫才知道這段婚外情。

台東地院法官表示，小鳳自述坦承外遇，如果不是確有其事，她應該不至於冒險自損名譽，此外，她與阿傑拍攝的親吻、同床共枕等親密照片，時間點確實都是在離婚之前，而且阿傑曾寄住在小鳳家長達1年半，期間還與小鳳的丈夫、子女一起生活，應當不可能不知道小鳳已婚的事情。

至於仙人跳的部分，法官認為證據不足難以採信，最終判處阿傑應賠償小鳳的丈夫40萬元較為適當，全案仍可上訴。

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