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社會 社會焦點 保障人權

外遇父回家只為搶3子女紅包　19年後被全家人放生

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿榮（化名）被3名子女指控沉迷賭博，在外面欠債、返家只是為了錢，連他們手中的紅包都不放過，甚至跑去跟小三同住，最後因涉及多起刑案逃往中國，至今音訊全無。3名子女向法院訴請減輕或免除對父親的扶養義務，日前獲得台東地院法官裁定免除，全案仍可上訴。

▲▼新鈔、紅包、壓歲錢。（圖／記者陳俊宏攝）

▲子女控訴，父親回家要錢時，連他們的紅包都要搶。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關。）

3名子女在判決書中主張，父親阿榮婚後遊手好閒、沉迷賭博，賭到家徒四壁仍四處舉債，不惜跟親友鬧翻關係，就算返家也只是為了錢，連他們手中的紅包都要搶走；他們從小為了躲避父親的債主，四處躲藏，一度遭到黑社會恐嚇、毆打，甚至險些被綁架，父親卻始終不聞不問。

3名子女表示，父親後來還外遇了，平日都住在小三那裡，直到2006年因為涉及多起刑案，才以工作為名義前往中國，至今下落不明；他們因為從小受家境所累，如今生活也很困苦，考量到母親早已與父親離婚，這才決定向法院訴請減輕或免除對父親的扶養義務。

而阿榮經過法院合法通知並未到庭，也沒有提出任何書狀表示意見。阿榮的前妻（3名子女的母親）出庭證稱，阿榮結婚第2年就不工作了，孩子們是由她獨力扶養，阿榮在外欠債，很少住在家裡，後來跑去跟小三同居，偶爾回來就是要錢而已。

台東地院法官認為，3名子女自出生起都是由母親照顧，阿榮從未負擔任何生活費用，離婚後對子女也不聞不問，長期無正當理由未盡到扶養義務，如今他已離開台灣19年，與子女長期感情疏離，若強令子女負擔扶養義務顯然有失公平，最終裁定准許子女的請求，免除他們對父親的扶養義務，全案仍可上訴。

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