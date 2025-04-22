燕麥拿鐵「買1送1」！超商「世界地球日」限定優惠一次看

▲7-11 在世界地球日推出燕麥拿鐵「買7送3」。（圖／7-11提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接4月22日「世界地球日」，超商紛紛推出燕麥奶飲品優惠！7-11即日起至4月30日，在「OPENPOINT行動隨時取」推出多款燕麥拿鐵「買7送3」，全家則有「買3送1」，萊爾富冰燕麥拿鐵「買1送1」，OKmart 也有限定一天美式、拿鐵「買2送2」。

★7-ELEVEN

7-11自4月22日～4月30日在「OPENPOINT行動隨時取」推出「世界地球日」限定優惠，多款燕麥拿鐵、指定咖啡「買7送3」:

大杯榛果燕麥拿鐵，買7送3，7折（原價每杯90元）。

大杯燕麥拿鐵，買7送3，7折（原價每杯75元）。

精品冰燕麥拿鐵，買7送3，7折（原價每杯110元）。

特大杯美式／拿鐵買7送3，7折（原價每杯70元）。

濃焙茶拿鐵／濃抹茶拿鐵，買7送3，7折（原價每杯75元）。

好時經典可可，買7送3，7折（原價每杯75元）。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」買7送3。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

全家近來使用全球知名「OATLY燕麥奶」，調製燕麥奶拿鐵、紅茶。「Let‘s Café 燕麥奶拿鐵」大杯原價每杯75元，即日起至5月13日，在APP隨買跨店取推出「買3送1」，冰熱不限。

▲全家Let‘s Café 燕麥奶拿鐵「買3送1」。（圖／業者提供）

鼓勵消費者響應愛地球，4月22日當天使用「自備杯」到全家購買現調飲品，自帶杯折扣加碼至每杯折8元。

▲全家推出燕麥奶新品，還有自帶杯加碼折8元。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富門市4月22日限定，大杯冰燕麥拿鐵「買1送1」（原價每杯65元）。

▲萊爾富燕麥拿鐵買1送1。（圖／資料照）

另外，門市即日起至4月29日也有多款咖啡優惠：

大杯特濃美式，買1送1，5折（原價每杯55元）。

大杯特濃拿鐵，買1送1，5折（原價每杯65元）。

珍珠奶茶，買1送1，5折（原價每杯79元）。

辻利抹茶咖啡拿鐵，特價49元，61折（原價每杯80元）。

APP即日起至4月29日，也有大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵「買20送20」。

★OKmart

OKmart 在4月22日推出地球日限時活動，當天全台門市購買OKCAFE「大杯莊園美式或拿鐵」（含極淬系列），即可享同品項「買2送2」優惠。

▲OKmart 地球日咖啡買2送2。（圖／業者提供）