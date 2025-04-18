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霜淇淋、咖啡、生活用品買1送1！超商「周末省錢優惠」大集合

▲▼7-11與史努比聯名，推出多款鮮食、霜淇淋。（圖／業者提供）

▲7-11霜淇淋第二支10元，還有多項商品周末「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

迎接周末，超商紛紛推出省錢優惠，7-11即日起至4月20日，多項飲料、零食、生活用品「買1送1」，思樂冰、雪淋霜、冰淇淋、咖啡「第二件10元」。全家周末五六日「康康5」優惠除了霜淇淋、雪糕買1送1，還加碼Let’s Café特濃美式、拿鐵「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-11即日起至4月20日，CITY CAFE 皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PRIMA 精品美式「第二杯10元」。

「買1送1」零食飲料包括：好時牛奶巧克力片裝、BOURBON FET 軟糖、義大利 Zaini 驚喜蛋巧克力三入裝、UNI SPARKLING 原味氣泡水、利口樂冰川薄荷潤喉糖、日本7PREMIUM奶油鮪魚白巧克力夾心、Energy Time機能凍飲等，通通買1送1。

生活用品包括：優纖棉機能五入襪，特價95元。韓國Frudia 防曬乳「買1送1」，蘇菲超熟睡超薄棉柔28cm14片 、彈力貼身 35cm 8片，任選「買1送1」。

▼7-11即日起至4月20日優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11周末冰品「第二件10元」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家周末五六日4月18日至20日，加碼會員限定「Let's Café 特濃美式／拿鐵」 同品項買1送1優惠。

▼全家周末Let’s Café特濃美式、拿鐵「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼全家周末Let’s Café特濃美式、拿鐵「買1送1」。（圖／業者提供）

●全家「康康5」

全家即日起至4月20日「康康5」優惠，精選5樣好康「買1送1」，包括：Fami!ce霜淇淋(不限口味)、Fami!ce喝的霜淇淋、阿奇儂乳酸脆樂冰、杜老爺百香蜜檸啵啵脆冰棒、維士比馬力夯Plus能量飲料、芬達橘子汽水。

▼全家「康康5」優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●全家會員優惠

全家即日起至20日推出會員限定「搶救荷包大作戰」，咖啡飲品控推薦「Let's Café 特大拿鐵」、「Let's Café 緞金龍金高拿鐵」、「Let's Tea焙茶拿鐵」通通第二杯只要10元。

「買1送1」祭出泡麵、零食、飲料：味味A炒泡麵爆香三杯風味泡麵39元、立頓焙茶歐蕾35元、利口樂蔓越莓潤喉糖52元、比菲多益生菌無糖軟糖30元，通通買1送1。

生活用品力推「舒潔抽取式衛生紙3串」（110抽X 8包），原價248元，特價3件199元 ，平均每串只要66元，相當於不到3折，可趁機囤起來。

▼全家4月16日至20日推出會員限定「搶救荷包大作戰」。（圖／業者提供，點圖可放大）


★萊爾富

萊爾富即日起至20日限時殺優惠，其中省錢可囤貨的泡麵類，推出味味A爆香三杯風味炒泡麵，原價39元，買1送1。農心辛拉麵原價49元，第2件10元。

此波也有「蘋果160g±5%」原價30元，買2送1。冰品祭出「百吉指定大雪糕（布丁/煉奶）」原價30元，任選買1送1。

飲料有「Mountain Dew激浪汽水」500ml，原價35元，買1送1。「黑松沙士600ml」原價35元，2件49元。「純喫茶650ml系列」原價25元，任選2件88折（每瓶約22元）。UCC艾洛瑪氣泡咖啡（無糖黑咖啡/柚子風味）290ml，原價45元，任選第2件20元。

日用品有「舒潔雲絲舒適抽取衛生紙」90抽x8包，原價280元，特價89元，相當於32折，十分划算。

▼萊爾富限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●萊爾富APP即日起至4月29日：

大杯特濃美式買20送20，5折（原價55元，特價28元）。
大杯特濃拿鐵買20送20，5折（原價65元，特價33元）。

★OKmart

OKmart 自有品牌OKchoice 推出「極柔感三層抽取式衛生紙」，即日起至4月30日環保月限定優惠活動，單串（6包入）99元，一箱（12串）1188元。

▲▼OKmart超商優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 地球日咖啡買2送2。（圖／業者提供）

4月22日同步推出地球日限時活動，當天至全台門市購買OKCAFE「大杯莊園美式或拿鐵」（含極淬系列），即可享同品項「買2送2」優惠。

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超商優惠7-11全家OK mart萊爾富

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