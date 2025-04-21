7-11美式拿鐵買1送1、全家10元多1杯！超商周一咖啡提神優惠來了

▲全家周一限定，指定咖啡加10元多1杯。（圖／全家提供）



記者林育綾／綜合報導

周一上班日需要咖啡提神，可把握超商優惠！7-11在「LINE禮物」推出隱藏優惠，多款指定咖啡「買1送1」。全家也有周一限定「特濃美式、拿鐵」及「單品美式、拿鐵」，只要加10元就多一杯，在APP隨買跨店取開賣，可趁機囤。萊爾富也有門市咖啡買1送1、APP「買20送20」優惠。

▲7-11咖啡隱藏優惠買1送1。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

●7-11「LINE禮物」優惠：

特大杯冰濃萃拿鐵，2杯76元，51折（原價75元/杯）。⭢購買連結

特大杯冰濃萃美式，2杯66元，51折（原價65元/杯）。⭢購買連結

大杯熱精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元/杯）。⭢購買連結

大杯冰精品美式，買1送1，5折（原價100元/杯）。⭢購買連結

特大杯冰濃萃美式，買1送1，5折（原價65元/杯）。⭢購買連結

大杯冰精品馥芮白，買1送1，5折（原價120元/杯）。⭢購買連結

中杯冰精品燕麥拿鐵，2杯130元，59折（原價110元/杯）。⭢購買連結

大杯冰燕麥拿鐵，2杯96元，64折（原價75元/杯）。⭢購買連結

冰榛果燕麥拿鐵，2杯110元，61折（原價90元/杯）。⭢購買連結

●「OPENPOINT行動隨時取」4月21日：

榛果燕麥拿鐵，2杯99元，55折（原價90元/杯）。

梔子花青茶／琥珀小葉紅茶，買10送10，5折（原價45元/杯）。

●「OPENPOINT行動隨時取」4月22日～4月30日，世界地球日「買7送3」:



大杯榛果燕麥拿鐵，買7送3，7折（原價90元）。

大杯燕麥拿鐵，買7送3，7折（原價75元）。

精品冰燕麥拿鐵，買7送3，7折（原價110元）。

特大杯美式／拿鐵買7送3，7折（原價70元）。

濃焙茶拿鐵／濃抹茶拿鐵，買7送3，7折（原價75元）。

好時經典可可，買7送3，7折（原價75元）。

▼7-11「OPENPOINT行動隨時取」買7送3。（圖／業者提供，點圖可放大）

★全家

●全家「周一限定」APP隨買跨店取，10元多一杯：

大杯單品美式2杯110元，55折（原價每杯100元）。

大杯單品拿鐵2杯120元，55折（原價每杯110元）。

大杯特濃美式2杯65元，60折（原價每杯55元）。

大杯特濃拿鐵2杯75元，58折（原價每杯65元）。

▲全家Let‘s Café 燕麥奶拿鐵「買3送1」。（圖／業者提供）

●即日起至5月13日，APP隨買跨店取：

Let‘s Café 燕麥奶拿鐵「買3送1」。

★萊爾富

●門市即日起至4月29日：

大杯特濃美式，買1送1，5折（原價每杯55元）。

大杯特濃拿鐵，買1送1，5折（原價每杯65元）。

辻利抹茶咖啡拿鐵，特價49元，61折（原價每杯80元）。

珍珠奶茶，買1送1，5折（原價每杯79元）。

▲萊爾富咖啡買1送1、買20送20。（圖／資料照）

●門市即日起至4月22日：

大杯冰燕麥拿鐵，買1送1，5折（原價每杯65元）。

●APP，即日起至4月29日：

大杯特濃美式，買20送20，5折（原價每杯55元）。

大杯特濃拿鐵，買20送20，5折（原價每杯65元）。

★OKmart

OKmart 在4月22日推出地球日限時活動，當天全台門市購買OKCAFE「大杯莊園美式或拿鐵」（含極淬系列），即可享同品項「買2送2」優惠。

▲OKmart 地球日咖啡買2送2。（圖／業者提供）