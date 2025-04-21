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全家茶品牌改名「Let’s Tea」推出2新品　搭餐省10元還送保冷袋

▲▼全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」。（圖／業者提供）

▲全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

全家便利商店今（21日）宣布，旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」，並以新技術推出2款無糖原茶「四季春青茶」與「阿里山高冷烏龍」。搶攻手搖飲商機，只要買鮮食主食，搭購手搖飲就「省10元」；4月29日前購買任2杯Let’s Tea飲品，還可獲贈限量質感保冷袋。7-11「CITY TEA現萃茶」也推出兩款升級新品，今日還有限時「買10送10」優惠。

▲▼全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」。（圖／業者提供）

▲全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」。（圖／業者提供）

全家便利商店生鮮現做調理部部長林鴻成表示，去年全家積極進軍手搖飲市場，導入封膜機設備，推出多款手搖飲品，成功帶動茶飲業績年增3成。為迎合無糖茶飲趨勢，今年「Let’s Tea」新推出「四季春青茶」與「阿里山高冷烏龍」，皆採用高品質茶葉與快萃破壁技術，現泡現封，保留茶葉原始風味，新品將於全台4300家店舖同步開賣。

除了無糖原茶，果茶新品「芭樂檸檬綠」和燕麥奶紅茶「OATLY燕麥奶紅茶」也同步登場。「芭樂檸檬綠」選用台灣在地白芭樂原泥，搭配檸檬果香，風味酸甜清爽。「OATLY燕麥奶紅茶」則結合OATLY燕麥奶與仙女紅茶，打造低負擔的植物系奶茶。

▲▼全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」。（圖／業者提供）

▲即日起推出「鮮食搭購Let’s Tea省10元餐促優惠」。（圖／業者提供）

進一步觀察全家手搖飲銷售趨勢，中午用餐時段為高峰，有6成消費者會搭配主食購買，因此即日起推出「鮮食搭購Let’s Tea省10元餐促優惠」，提供消費者一站購足、價格實惠的搭餐選擇。4月29日前購買任兩杯Let’s Tea飲品，還可獲贈限量保冷袋。

▲▼全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」。（圖／業者提供）

▲▼4月29日前購買任兩杯Let’s Tea飲品，還可獲贈限量保冷袋。（圖／業者提供）

▲▼全家正式宣布旗下茶飲品牌更名為「Let’s Tea」。（圖／業者提供）

★7-11「CITY TEA現萃茶」升級

7-ELEVEN自2014年起創超商通路之先推出「CITY TEA現萃茶」，2024年再以「探索未來茶飲」為思考，推出「不可思議茶BAR」全新品牌。

▲7-11現萃茶升級，新品「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」祭出買10送10優惠。（圖／業者提供）

如今延續「不可思議茶BAR」熱銷商品，複製到「CITY TEA現萃茶」品牌，全新推出「梔子花青茶」、「琥珀小葉紅茶」2款新品，掌握「花香、甘韻、清爽」三大關鍵，即日起至4月29日每杯可省10元，同步推出加價多一份奶蓋或珍珠新服務。

4月21日在「OPENPOINT行動隨時取」，還推出梔子花青茶、琥珀小葉紅茶「買10送10」限時寄杯優惠。

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