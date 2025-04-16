特大拿鐵10元喝、衛生紙下殺3折！超商「買1送1」省錢優惠一次看

▲全家特大拿鐵「第二杯10元」 。（圖／全家提供）

記者林育綾／綜合報導

連假後想省荷包、補貨糧食，全家便利商店即日起至4月20日「搶救荷包大作戰」，多款品項「買1送1、加10元多一件」。萊爾富同步祭出「限時殺5日」，農心辛拉麵第二件只要10元，還有多款人氣泡麵、氣泡水、咖啡等飲品「買1送1」。此外衛生紙也有32折、單串66元等超殺價。

★全家

全家4月16日至20日推出會員限定「搶救荷包大作戰」，咖啡飲品控推薦「Let's Café 特大拿鐵」、「Let's Café 緞金龍金高拿鐵」、「Let's Tea焙茶拿鐵」通通第二杯只要10元。

「買1送1」祭出泡麵、零食、飲料：味味A炒泡麵爆香三杯風味泡麵39元、立頓焙茶歐蕾35元、利口樂蔓越莓潤喉糖52元、比菲多益生菌無糖軟糖30元，通通買1送1。

「加10元多一件」還有：杜老爺雙倍巧克力甜筒、農心辛炒麵、歐典養生黑木耳膠原飲。

生活用品力推「舒潔抽取式衛生紙3串」（110抽X 8包），原價248元，特價3件199元 ，平均每串只要66元，相當於不到3折，可趁機囤起來。

▼全家4月16日至20日推出會員限定「搶救荷包大作戰」。（圖／業者提供，點圖可放大）

▼全家會員優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富4月16日至20日限時殺優惠，其中省錢可囤貨的「泡麵類」，推出「味味A爆香三杯風味炒泡麵」原價39元，買1送1。「農心辛拉麵」原價49元，第2件10元。

想補充水果，此波也有「蘋果160g±5%」原價30元，買2送1。冰品祭出「百吉指定大雪糕（布丁/煉奶）」原價30元，任選買1送1。

飲料有「Mountain Dew激浪汽水」500ml，原價35元，買1送1。「黑松沙士600ml」原價35元，2件49元。「純喫茶650ml系列」原價25元，任選2件88折（每瓶約22元）。UCC艾洛瑪氣泡咖啡（無糖黑咖啡/柚子風味）290ml，原價45元，任選第2件20元。

日用品有「舒潔雲絲舒適抽取衛生紙」90抽x8包，原價280元，特價89元，相當於32折，十分划算。

▼萊爾富4月16日至20日限時殺優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）