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台東首座極限運動公園動工　打造全齡運動新場域

▲8000萬元打造極限運動基地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲8000萬元打造極限運動基地。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府持續拓展城市運動空間，推動多元體育發展，21日上午在縣立體育場旁舉辦「極限運動公園」新建工程動工典禮，宣告這座以青年運動為核心的新場域正式啟動。縣府期望透過本案延伸既有的體育廊帶，活化閒置用地，打造兼具休閒與挑戰性的運動環境，預計於明年底完工，將為台東注入更多活力，進一步帶動全民運動風氣。

台東縣長饒慶鈴出席典禮時表示，這座極限運動公園是台東縣首座符合標準設計的極限運動場域，為了提供青年族群更多元的運動選擇，縣府不僅向中央爭取補助，也自籌經費加碼投入，總預算約8,000萬元，選址於台東市「舊站特區」一帶。工程內容除了全面更新場地設施，也強調與地景結合的設計理念，打造具美學價值且貼近自然的戶外運動空間。

此次動工典禮吸引多位地方民意代表及縣內極限運動愛好者到場參與，眾人一同祈願工程順利推進。饒慶鈴指出，台東近年已逐步完成縣立體育場、兒童運動公園、全民運動館等體育場域建設，未來極限運動公園加入後，將形成一個完善且連貫的城市運動網絡。這不僅是硬體設施的建設，更是讓市民、尤其是年輕人，能夠在安全友善的環境中挑戰自我、發揮創意的生活空間。

建設處進一步說明，極限運動公園規劃面積達1.8公頃，設計上採永續發展與生態保護為主軸，保留並串聯原有的綠地與人行動線，移除老舊設施後，將新建具藝術感的滑板場入口意象，並強化人本通行動線，提升整體場域機能。

公園內將設置多項專業與休閒兼具的設施，包括街舞廣場、適合極限單車玩家的Pump Track輪狀車道、Mini Ramp滑板區，以及適合直排輪訓練的練習空間。從初學者到進階玩家皆能根據不同地形與道具設計進行練習，挑戰飛越、轉體等技巧，培育在地選手，也讓更多市民接觸極限運動。

台東縣政府表示，未來極限運動公園完工後，將不僅成為青年交流與訓練基地，更可望吸引各地極限運動愛好者造訪，結合觀光與體育，提升城市形象與休閒生活品質。縣府也將持續推動健康城市理念，透過多元場域打造全民可參與的友善運動環境。

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