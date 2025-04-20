台東高齡婦騎車過彎失控自摔　關山警即時救援

▲瑞源所長巡簽途中即時救援跌倒長者。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣警察局關山分局瑞源派出所所長王建超，於20日13時30分許執行金融機構巡簽勤務時，途經瑞景路一段一處超商前方時，目睹一名長者騎機車自摔倒地。王所長即刻上前協助，展現警方為民服務精神，獲得當地民眾一致讚譽。

根據警方說明，當時王所長在轄區執勤期間，發現前方約20公尺處，一名年約70歲的林姓婦人在騎乘機車轉彎時疑似因重心不穩，機車失控倒地。王所長隨即上前察看，確認林婦未受明顯外傷，惟因年邁體力不足，無法自行將機車扶正，遂即代為協助，並確認其身體狀況無虞。

林婦向王所長表示，自己當時在轉彎時未穩定控制龍頭，加上腳步未踩穩，導致重心偏移而跌倒。王所長在確認其無身體不適後，也主動查驗駕照狀況，確認其具備合法駕駛資格，並在獲得同意後進行酒測，結果為零，排除酒駕疑慮。林婦對警方即時協助深表感激，頻頻致謝，現場民眾亦對警方的即時反應給予肯定。

關山分局表示，王所長於勤務中保持高度警覺，及時伸援，是警方主動關懷、守護民眾的具體展現。分局也持續推動「社區警政」政策，特別加強對高齡長者及弱勢族群的關懷與宣導，提升社區安全防護。

警方提醒，年長者因反應及體力狀況不若以往，騎乘機車時應特別留意路況及轉彎安全，避免緊急操作，建議可多利用大眾運輸或由親友協助接送。如遇緊急情況，請即撥打110報案電話，警方將第一時間到場提供協助，保障民眾生命與財產安全。