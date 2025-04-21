教宗方濟各生前「已選好安息之地」　不葬在聖彼得大教堂

▲去年12月，教宗方濟各在羅馬聖母大殿（St Mary Major）參加活動。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）21日逝世，享壽88歲。他生前已經選好安息之地，那就是位於羅馬的「聖母大殿」（St Mary Major），而非大多數教宗安眠的梵蒂岡「聖彼得大教堂」（St. Peter's Basilica，又稱聖伯多祿大教堂）。

「聖母大殿」是天主教會4座特級宗座聖殿之一，建於西元432年，​保存著耶穌誕生馬槽的遺物，以及知名的拜占庭風格聖母像「羅馬人民的救援」（Salus Populi Romani）等。

方濟各對「聖母大殿」懷抱特殊情感，2013年被選為教宗隔天親自造訪，每趟海外出訪前後，都會過來禱告，甚至連今年3月肺炎治療出院之後，也送了鮮花過來。

▲2022年5月，方濟各在聖母大殿（St Mary Major）聖母像前，念誦玫瑰經祈求和平。（圖／達志影像／美聯社）

根據英國《泰晤士報》18日報導，教堂司儀兼禮儀負責人里庫佩羅神父（Ivan Ricupero）說，「自從他成為教宗，已經來過這裡125次，而且總是帶著鮮花。」

天主教史上265名教宗，一共有149人葬在聖彼得大教堂，但方濟各選擇跟隨過去7名教宗的決定，安葬在「聖母大殿」，成為1669年教宗克萊門9世（Clement IX）逝世之後，第一位在此安息的教宗。

事實上，早在2019年2月，方濟各受訪時就曾經表示，即使他辭去教宗職務，也不會返回祖國阿根廷。方濟各說，他想要「在羅馬」死去，不論依然在職，或者已經退休。