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教宗方濟各親民受愛戴！自爆懷「中國夢」　因親中路線褒貶兩極

▲▼天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（圖／路透）

▲天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

梵蒂岡21日透過影片宣布，羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）辭世，享壽88歲。身為首位出身拉丁美洲的教宗，方濟各自2013年上任以來，以其親民作風、關懷弱勢和推動教會改革而聞名。不過與此同時，走親中路線也讓他褒貶兩極。

方濟各在任內積極提升天主教女性地位，對同性戀持寬容立場，且大量拔擢來自拉美、非洲、亞洲的樞機，顛覆梵蒂岡傳統歐美幫掛帥的權力結構，熱衷於環保議題。他關懷貧苦移民，反對戰爭，這些立場使他成為繼若望保祿二世後，另一位高人氣教宗。然而，方濟各與反共的若望保祿二世不同，他被視為近代最「親中」的教宗，這一點也引發了不少爭議。

方濟各甚至從不諱言自己懷抱著「中國夢」，渴望能夠造訪中國。2018年，在方濟各的推動下，教廷與中共政權簽署了效期2年的「主教任命臨時性協議」，這是雙方關係的一次歷史性突破。有多名教廷涉外人士則透露，該協議完全是實現教宗本人的強烈意願。

此後，該協議在2020年和2022年兩度續約，並2024年續約時，則將效期延長至4年。當時就有人猜測，是因為方濟各本人年事已高，因此延長簽約時間，以免梵中關係因為他個人健康惡化而生變。

方濟各的健康狀況近年來不斷惡化，他經歷了數次手術，並需以輪椅助行。然而，他從未表現出退意，仍然積極參與國際事務，從俄烏戰爭到加薩衝突，都能聽到他呼籲和平的聲音。2024年3月，方濟各在一次專訪中提到烏克蘭應有「舉白旗」的勇氣談判，這一言論引發強烈批評，讓教廷不得不出面澄清。

方濟各在移民問題上與美國前總統川普多次交鋒，他批評川普築牆阻擋移民的作法「稱不上基督徒」，而川普則反擊教宗質疑別人信仰「有失格調」。川普在2025年開啟第二任期後，再度大舉驅逐非法移民，方濟各立即發表公開信，批評其移民政策，且稱終將「惡始惡終」。

方濟各過世後，將由樞機主教團未滿80歲的成員互相推選下任教宗。根據梵蒂岡官網統計，目前有投票權的138名樞機中，有多達110位是由方濟各任命的親信或理念相近者，因此不少觀察家推測，「後方濟各時代」可能會延續其路線。

方濟各在任內進行了多項改革，包括允許神父為同性戀伴侶祝福，任命首位女性教廷部會首長等。他的改革舉措和敢言作風，將在天主教會史上留下鮮明的紀錄。

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