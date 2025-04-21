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【廣編】王建民透露每日獨門「開球儀式」　王牌代言王牌

王建民,桂格養氣人蔘,精氣神（圖／桂格提供）

【廣編特輯】

圖、文／桂格提供

王建民首度接受突襲搜包？除了錢包之外，還有這項「秘密武器」不能少！揭露「沉默的王牌」未曾對外透露、保持最佳狀態的法寶「桂格養氣人蔘」！即使已褪下球員身分、轉任教練，王葛格仍然堅持每天喝桂格養氣人蔘，穩固精氣神，精神奕奕的面對每天的挑戰。全台連續19年市佔第一 的桂格養氣人蔘，今（21日）隆重邀請王建民出任代言人，讓王牌代言王牌。

回到台灣擔任中職教練後，王建民仍維持著每天喝上一瓶桂格養氣人蔘的習慣。他表示，自己其實不是特別喜歡中藥味的人，但「桂格養氣人蔘」不但喝起來溫潤回甘，長期飲用更讓他感受到精氣神比以前更加穩固。現在他將「桂格養氣人蔘」作為自己每天一早的「開球儀式」，讓自己能隨時維持精神飽滿的最佳狀態，持續追求熱愛的生活。

小小一瓶的桂格養氣人蔘，能讓建仔每天精神飽滿，關鍵正是其中的多元人蔘皂苷種類！人蔘中多元的皂苷精華各有功能，因此，人蔘飲要有效穩固精氣神，萃取並保留多元的人蔘皂苷種類至關重要！多年來，桂格養氣人蔘深耕人蔘研究領域，從嚴選人蔘原料、研發配方、製程監控到功效實證，皆以科學數據與高規標準為依歸、以「有效」為唯一標準。桂格研發獨家「皂苷MAX ™技術」，以循環渦流設計進行擾動加壓，確保完整萃取並釋放多元人蔘皂苷精華，更全程導入HPLC（高效液相層析法）的專利技術檢測，嚴格辨識皂苷種類與含量，以科學驗證人蔘皂苷功效與活性，確保每一瓶產品都完整保留多元人蔘皂苷精華，而能支持每日的精氣神穩固，身為第一瓶獲得國家健康食品標章3的人蔘飲當之無愧。

除了在功效的堅持與研究，桂格養氣人蔘飲更是為台灣消費者打造的人蔘飲配方，結合白蔘、西洋蔘，設計適合台灣人體質的「雙蔘配方」，更添加蓮子、百合，使配方溫潤不燥熱，自上市以來，更蟬聯19年台灣人蔘飲銷售第一的品牌，持續為百萬個台灣家庭有效穩固精氣神。除了榮獲國家健康食品標章的「桂格養氣人蔘」，現在也有榮獲國際A.A無添加與慈悅潔淨100%無添加雙驗證的「桂格養氣人蔘無添加糖配方」，讓你養好精氣神少負擔。
 

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