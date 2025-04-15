跟老師談戀愛！　陸高中老師遭爆與學生發生「性關係3年」

▲該名數學老師遭檢舉，與學生發生性關係3年。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

廣東深圳實驗學校高中部一名數學男老師近日遭檢舉，與女學生發生性關係，且長達3年多之久。爆料人士指出，該名男老師打著「談戀愛的名義」，哄騙女學生，與自己維持長期的不正當關係。

據《中國新聞周刊》報導，爆料人士表示，該名數學老師在2015年至2018年期間，與一名在校女學生，多次發生性關係，同時以談戀愛的名義，維持長期關係，「直至2023年，該老師仍與在校女學生存在『曖昧』關係。」

校方對此回應，已於去年12月收到檢舉，事後已對涉事老師開除公職、撤銷其教師資格證，目前正等待進一步調查。

▲校方表示，已開除該名男老師。（圖／翻攝自微博）

河南澤槿律師事務所主任付建對此分析，「若受害學生在2015年至2018年期間，不滿14歲，無論雙方是否自願，涉事男教師都構成強姦罪，中國刑法規定，姦淫不滿14歲的幼女，以強姦論，從重處罰，情節惡劣的，處三年以上十年以下有期徒刑。」

相關消息引起網友熱議，「我就說AI取代不了人類吧，人類的逼事真多」、「就是管不住下半身那二兩肉」、「成年後的戀愛，年齡職業差距都不是問題，但是高中時期，資訊知識社會地位的各種不對等，很難讓人相信有平等戀愛的前提」、「建議還是讓AI當老師吧，別設定老師這個行業了，人性它不可控啊」、「怎麼會有這樣的老師呢？我都懷疑他都有什麼癖好了」。

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