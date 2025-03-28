區桂芝央視受訪遭檢舉　教長：若違反規定可依法懲戒

▲教育部長鄭英耀表示教育人員應在教學過程保持中立。（圖／記者屠惠剛攝）



生活中心／台北報導

北一女中教師區桂芝接受中國官媒採訪遭民眾檢舉。教育部長鄭英耀今（28日）表示，對於國家認同、國家主權及國家安全，教育人員應在教學過程適度讓新世代青少年充分理解，並應保持教育中立，教學應謹守分際，若違反規定，有相關法令依法懲戒。

根據中央社報導，鄭英耀上午在立法院受訪時表示，《教育基本法》規定教育人員老師應該保持教育中立，在許多教學上應該謹守分際，教育部責成台北市政府教育局調查了解。至於區桂芝是否違反教育中立，他說，就等看到北市府教育局的調查報告。

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鄭英耀表示，涉及到國家主權、國家認同、國家安全等，本來就是學校人才培育上很重要的內容，希望教育人員能在教育現場確保對國家的認同、國家主權及國家安全有非常清楚概念，在教學過程適度讓新世代青少年充分理解。

鄭英耀指出，若有違反規定，有相關法令給予依法懲戒，這部分地方教育局處應依法行政。

媒體詢問，區桂芝是否違反教育中立、是依什麼法令追溯責任，鄭英耀回應，教育法對於教師的權利義務有相關規範，一般對校長、老師及行政人員，如果有違反相關規範，都會有所謂的考績相關委員會給予適度依法懲處，教育部會先尊重北市府教育局的調查。