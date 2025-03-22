幼兒園女老師兼差OnlyFans！　家長逛色情網站驚覺：好眼熟

▲艾蓮娜強調，自己不會刪除帳號。（圖／Instagram）



記者王佩翊／編譯

義大利一名29歲幼兒園老師在OnlyFans上兼職經營成人內容，沒想到卻被學生家長發現，進而向幼兒園檢舉，導致她被幼兒園停職。她直言，這是自己在休息時間做的事，並沒有對任何人造成傷害，同時強調，光靠幼兒園老師的微薄薪水根本就難以維持生計，才需要尋找副業。

根據《每日郵報》報導，29歲女子艾蓮娜・馬拉加（Elena Maraga）在義大利北部特雷維索（Treviso）附近的一所天主教幼兒園擔任老師。白天身為人師的她，下班後便化身火辣的女模，在自己的OnlyFans帳號發布性感內容。

直到某天有一名家長無意間在網路上發現她的OnlyFans帳號，隨後便在社群媒體上公開此事，並向學校檢舉，引發其他家長關注。校方隨即要求她刪除OnlyFans帳號，然而面對外界壓力，艾蓮娜仍勇敢拒絕。

她認為，經營OnlyFans帳號是她在私人時間的行為，並未傷害任何人。她還表示，幼兒園老師的薪資過低，每月僅1200歐元（約新台幣4萬1千元），難以維持生計。

儘管如此，學校仍決定讓她停職，理由是她的行為不符合天主教學校的宗教價值觀。但也有部分家長公開表達支持，認為艾蓮娜的教學能力無庸置疑，且私人生活不應影響工作。

艾蓮娜透露，自己擁有教育科學學位，並在天主教幼兒園工作了5年。她坦言，薪資難以負擔生活，才會開始尋找其他收入來源。她說，「我有朋友靠這行賺很多錢，我只是覺得自己的身材也是努力健身的成果，應該好好展現，賺取額外收入。」

她進一步透露，自己開設OnlyFans帳號純粹出於好奇，「沒想到一天的收入就等於我1個月的薪水。」對於這次爭議，她強調自己是成年人，能對行為負責，「我不覺得丟臉，大家應該有權選擇自己的生活方式。」