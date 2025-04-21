　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國若贏了貿易戰「更敢對台動手」　美媒：經濟威脅失去嚇阻力

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普關稅戰，演變為美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國雜誌《大西洋月刊》（The Atlantic）以「如果中國贏了貿易戰會怎樣？」為題報導，北京其實更具有獲勝優勢，萬一華府真的落敗，不僅經濟威脅失去嚇阻力，恐怕還會提高中國武力犯台的可能性。

報導指出，川普政府自認為占上風，但事實恰好相反，「美國經濟依賴中國商品的事實，對於美國而言，是一個巨大的弱點，而不是優勢。」針對許多種類商品而言，中國不僅是美國的最大供應者，也是全球最大供應者，意味著美國無法從其他國家獲取相同商品。

密西根州立大學供應鏈管理教授米勒（Jason Miller）蒐集數據顯示，中國生產全球70%以上的鋰電池、空調和廚具，全球逾80%的智慧型手機、廚房電器與玩具，世上約90%的太陽能板及加工稀土礦物。其中，稀土礦物更是汽車、手機、多項軍事技術的關鍵原料。

若美國要在國內生產這些商品，至少需要耗費數年、甚至數十年的時間，成立新公司、建造新廠房、從零開始打造供應鏈，並且培訓大批勞工，而且企業也必須相信關稅將會長期實施。

相較之下，中國只有一小部分進口產品嚴重依賴美國，而且大部分都可以從其他地方進口，例如黃豆和高粱。雖然中企業將因為無法進入美國市場而受挫，但可以把部分出口轉向歐洲和東亞國家。此外，北京也可以向國內人民提供資金，為其產品創造國內需求，並且向企業提供補貼，協助保持營運。

▲▼美國加州奧克蘭港，隨著美中貿易戰與關稅佔加劇，中國海運貨櫃停滯港內。（圖／路透）

▲隨著美中貿易戰加劇，中國海運貨櫃，滯留在加州奧克蘭港內。（圖／路透）

這種「不對稱性」讓中國擁有「升級優勢」（escalation dominance），也就是對其經濟敵人造成「不成比例的傷害」的能力，並且得益於多年來的精心準備。

多名中國觀察人士表示，川普2018年發動貿易戰，一度對中國商品實施20%平均關稅，讓北京相信必須準備好，隨時投入經濟戰。在那之後，中國大力投資能源、農業、晶片生產等產業，減少對美國進口商品的依賴，同時採取協同策略，在國內消費更多商品，並且尋找美國以外的新出口市場，套用習近平的話，就是「在極端情況下，確保國家經濟正常運作。」

此外，北京也祭出一系列「進攻性經濟武器」。首先，北京禁止多項稀土礦產出口至美國，企圖導致2大商品短缺，包括汽車和手機等主要消費性產品，以及潛水艇和戰鬥機等軍事設備。此外，還對美國化學公司杜邦（DuPont）和科技巨擘Google發起反壟斷調查，並且停止與美國最大飛機製造商波音（Boeing）的所有業務往來。

如果局勢進一步升級，北京可能阻止蘋果、特斯拉等知名美國企業，在中國開展任何業務。最後，還有一個「核彈級」選項，那就是中國作為美國國債的第2大外國持有者，擁有價值7600億美元的美國國債，可能迅速大量拋售，導致利率飆升，讓投資人感到驚慌，甚至引發金融危機。

正如牛津大學公共政策教授譚業齡（Yeling Tan）說，「中國已經為這場戰鬥做好準備。」

▲▼美國國旗,中國國旗。（圖／路透）

▲專家擔心，美國經濟威脅失去嚇阻力，讓北京在軍事方面更加大膽。（圖／路透）

如果美國把一切事情都做對了，仍有可能獲勝。因為雖然中國擁有一些優勢，華府卻也有秘密武器，那就是歐洲、北美、東亞的傳統盟友，如果能夠聯合起來切斷與中國的關係，同時深化彼此的貿易往來，但需要大量的計畫、準備、協調與經濟動員。

問題是，川普政府所做的每一件事情都是錯的，「總統的策略很可能強化中國的地緣政治地位，使得北京在軍事上更加大膽，並且削弱美國的地位與經濟。」

如果中國在貿易戰勝利，可能導致該國在非經濟事務方面，更加大膽。對中鷹派長期堅稱，阻止中國侵略、例如入侵台灣，最重要的嚇阻方式之一，就是經濟封鎖的威脅。如果北京證明，他們可以承受這樣的攻擊，這種威脅就將失去可信度。

報導指出，中國恐怕更有可能採取侵略行動，而美國政客則是更不願意訴諸經濟脅迫手段、加以遏止，「一場失敗的貿易戰，可能讓一場真正的戰爭，更有可能發生」，甚至可以說，川普的貿易政策，聽起來就像他過去時常批評的「災難性」美軍冒險，只是這次帶頭的，正是他自己。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
441 2 1537 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
外資持續撤離亞股　台股失血近23億美元墊底
虐童教練跑了！竹檢喊「法院裁定未送達」：無法抗告
獨／高雄軍車追撞「日系商旅運兵車」
快訊／大逆轉！　飯糰店不搬了
教宗方濟各辭世！去年接見台灣10宗教代表團　俏皮笑問：會吵架
律師妹遭青鳥肉搜　罷吳思瑤召集人：她產後才6個月！禍不及家人
教宗方濟各辭世！昨才現身祝賀復活節　最後身影曝
德國2少女入境美國「少做1件事」！當場遭全裸搜身

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

教宗方濟各親民受愛戴！自爆懷「中國夢」　因親中路線褒貶兩極

方濟各辭世！梵蒂岡聲明曝「感激他一生奉獻」　生前交代葬禮從簡

教宗方濟各88歲辭世！去年接見台灣宗教代表團　俏皮笑問：會吵架嗎

中國若贏了貿易戰「更敢對台動手」　美媒：經濟威脅失去嚇阻力

患難見真情！多年好友沙灘散步「意外掉進流沙」　獲救秒交往

教宗方濟各今晨辭世！昨才現身祝賀復活節　最後身影曝

教宗方濟各88歲逝世！曾獲《時代》評為風雲人物　善用社群為弱勢發聲

快訊／教宗方濟各逝世　享壽88歲

吉卜力AI生圖是否違法？　日本政府「搬出法條」解釋了

北韓擁有生物武器！能夠研製細菌、病毒「編輯基因」　具軍事用途

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

張學友唱〈你最珍貴〉　女原唱高慧君在台下！

【我香港人啊】誤認便當記號　看「GG、排便」惹誤會

KKBOX／〈苦茶〉18年了！　全場跟棒棒堂大合唱

【老師說的自己擔】學生幫回憶「生氣長皺紋」　聽完立刻消氣XD

【快瘋了】女兒在車上狂唱「爸爸嘰嘰歪歪」他崩潰問：誰教的啦！

教宗方濟各親民受愛戴！自爆懷「中國夢」　因親中路線褒貶兩極

方濟各辭世！梵蒂岡聲明曝「感激他一生奉獻」　生前交代葬禮從簡

教宗方濟各88歲辭世！去年接見台灣宗教代表團　俏皮笑問：會吵架嗎

中國若贏了貿易戰「更敢對台動手」　美媒：經濟威脅失去嚇阻力

患難見真情！多年好友沙灘散步「意外掉進流沙」　獲救秒交往

教宗方濟各今晨辭世！昨才現身祝賀復活節　最後身影曝

教宗方濟各88歲逝世！曾獲《時代》評為風雲人物　善用社群為弱勢發聲

快訊／教宗方濟各逝世　享壽88歲

吉卜力AI生圖是否違法？　日本政府「搬出法條」解釋了

北韓擁有生物武器！能夠研製細菌、病毒「編輯基因」　具軍事用途

捷博4月下旬登錄興櫃　今年營收拚倍數成長

外資持續撤離亞股　台股失血近23億美元墊底

教宗方濟各親民受愛戴！自爆懷「中國夢」　因親中路線褒貶兩極

A股4300隻個股飄紅…貴金屬板塊「狂漲」　專家急提醒：金價風險

每段爛感情的背後都是「沒人願意說真話」？新書《成為對的人》揭開愛情最大地雷！

全台首次三大神尊同堂！六房媽邀北港媽、五年千歲共創歷史

慈濟大林慈院300人朝山活動 　淨心虔心祈福共聚善念

OpenAI新模型命名太複雜？一篇看懂GPT‑4.1、o3、o4‑mini差在哪

開箱移動海上城堡！麗星郵輪探索星號啟航　各樓層餐廳一次看

屏東800mm SP管線漏水！23日停水搶修　4萬6970戶受影響

#鹿港老街 傳火警！大量遊客緊急疏散

國際熱門新聞

紐時：川普將動手「改組國務院」

美9成牙膏含鉛「知名品牌也上榜」

搭郵輪遲到30分鐘「船長直接開走」！2旅客傻眼

快訊／教宗方濟各逝世　享壽88歲

機上最恐怖飲料　空服員示警：極不衛生

南海海槽地震機率至80%　練習這2招保命

點名8項作弊手段　川普：全球領袖都來求情

東京訂房貴！竟是15飯店　疑聯手哄抬價格

美國蛋價漲　川普喊「跌87%太便宜了」

外國人瘋新宿「性觀光」隱憂浮現

德2少女入境美國「少做1件事」！遭全裸搜身

不用唸大學也年薪百萬　好市多10高薪職位曝

波音擬交付廈門航空新機　已折返美國

傑尼斯偶像淪牛郎！　富婆網紅消費忙吹噓

更多熱門

相關新聞

美國人降低對中國的負面感　陸專家分析

美國人降低對中國的負面感　陸專家分析

美國皮尤民調中心17日發布一份最新民調顯示，對中國持負面觀感的美國人比例正在下降。彭博社認為，此結果與美總統川普發動貿易戰的情緒「背道而馳」。中國外交學院教授李海東對此分析，從精英到普通民眾，美國人已經認識到中美之間是不可分割的。

川普關稅戰　華航董座高星潢：視運能狀況彈性調整

川普關稅戰　華航董座高星潢：視運能狀況彈性調整

快訊／對涉港問題「表現惡劣」　陸宣布制裁美國國會議員

快訊／對涉港問題「表現惡劣」　陸宣布制裁美國國會議員

川普藥品關稅恐害缺藥　食藥署加速新藥審查

川普藥品關稅恐害缺藥　食藥署加速新藥審查

中國拒收波音737 MAX　馬航秒搶：賣給我

中國拒收波音737 MAX　馬航秒搶：賣給我

關鍵字：

貿易戰川普關稅

讀者迴響

熱門新聞

台南爽放連假！1家6口「日本自由行」才2天GG了

最新詐騙！　一堆人中招

「日本龍婆」預言7月大海嘯來襲　台灣很嚴重

白冰冰爆「不滿賴慧如婚禮座位安排」

房東發飆片！穿紅色連身裙「暴砸飯糰店」全都錄

Netflix《惡緣》突發道歉聲明！　6位主演表情沉重「認錯」鞠躬：對不起⋯

快訊／8級強風要來了　「全台下3天」時間曝

辦護照要快！外長證實10月安全存量用盡　今年估短缺20萬本

紐時：川普將動手「改組國務院」

詹江村爆「社運一堆色女」：邊搞罷免邊一夜情

雪碧認了「曾與黃正杰秘戀」得知噩耗淚崩

存摺「太久沒補登」！過來人揭1後果：很可惜

生雞肉煮前別水洗　食藥署解釋原因

蓋了17年還沒完工！　世界「最高爛尾樓」計畫月底復活

民眾黨內盼426遊行　別有鍾小平、游淑慧

更多

最夯影音

更多

【寵物公園大亂鬥】#邊牧 抓狂突攻擊 #薩摩耶　飼主悠悠走來！

【瓦斯桶本喵】在澎湖遇超大橘貓霸佔機車座位 還胖到手收不起來XD

【女神包夾】南珉貞、安芝儇你要選誰？ 對粉絲靈魂拷問笑翻全場

猶如颱風狂掃！雙北人「45度撐傘奔逃」　她驚：史詩級風災

#台中 #好市多 #防火捲門 突降下！消費者怨：被壓到怎麼辦

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面