中國若贏了貿易戰「更敢對台動手」　美媒：經濟威脅失去嚇阻力

▲川普關稅戰，演變為美中貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國雜誌《大西洋月刊》（The Atlantic）以「如果中國贏了貿易戰會怎樣？」為題報導，北京其實更具有獲勝優勢，萬一華府真的落敗，不僅經濟威脅失去嚇阻力，恐怕還會提高中國武力犯台的可能性。

報導指出，川普政府自認為占上風，但事實恰好相反，「美國經濟依賴中國商品的事實，對於美國而言，是一個巨大的弱點，而不是優勢。」針對許多種類商品而言，中國不僅是美國的最大供應者，也是全球最大供應者，意味著美國無法從其他國家獲取相同商品。

密西根州立大學供應鏈管理教授米勒（Jason Miller）蒐集數據顯示，中國生產全球70%以上的鋰電池、空調和廚具，全球逾80%的智慧型手機、廚房電器與玩具，世上約90%的太陽能板及加工稀土礦物。其中，稀土礦物更是汽車、手機、多項軍事技術的關鍵原料。

若美國要在國內生產這些商品，至少需要耗費數年、甚至數十年的時間，成立新公司、建造新廠房、從零開始打造供應鏈，並且培訓大批勞工，而且企業也必須相信關稅將會長期實施。

相較之下，中國只有一小部分進口產品嚴重依賴美國，而且大部分都可以從其他地方進口，例如黃豆和高粱。雖然中企業將因為無法進入美國市場而受挫，但可以把部分出口轉向歐洲和東亞國家。此外，北京也可以向國內人民提供資金，為其產品創造國內需求，並且向企業提供補貼，協助保持營運。

▲隨著美中貿易戰加劇，中國海運貨櫃，滯留在加州奧克蘭港內。（圖／路透）

這種「不對稱性」讓中國擁有「升級優勢」（escalation dominance），也就是對其經濟敵人造成「不成比例的傷害」的能力，並且得益於多年來的精心準備。

多名中國觀察人士表示，川普2018年發動貿易戰，一度對中國商品實施20%平均關稅，讓北京相信必須準備好，隨時投入經濟戰。在那之後，中國大力投資能源、農業、晶片生產等產業，減少對美國進口商品的依賴，同時採取協同策略，在國內消費更多商品，並且尋找美國以外的新出口市場，套用習近平的話，就是「在極端情況下，確保國家經濟正常運作。」

此外，北京也祭出一系列「進攻性經濟武器」。首先，北京禁止多項稀土礦產出口至美國，企圖導致2大商品短缺，包括汽車和手機等主要消費性產品，以及潛水艇和戰鬥機等軍事設備。此外，還對美國化學公司杜邦（DuPont）和科技巨擘Google發起反壟斷調查，並且停止與美國最大飛機製造商波音（Boeing）的所有業務往來。

如果局勢進一步升級，北京可能阻止蘋果、特斯拉等知名美國企業，在中國開展任何業務。最後，還有一個「核彈級」選項，那就是中國作為美國國債的第2大外國持有者，擁有價值7600億美元的美國國債，可能迅速大量拋售，導致利率飆升，讓投資人感到驚慌，甚至引發金融危機。

正如牛津大學公共政策教授譚業齡（Yeling Tan）說，「中國已經為這場戰鬥做好準備。」

▲專家擔心，美國經濟威脅失去嚇阻力，讓北京在軍事方面更加大膽。（圖／路透）



如果美國把一切事情都做對了，仍有可能獲勝。因為雖然中國擁有一些優勢，華府卻也有秘密武器，那就是歐洲、北美、東亞的傳統盟友，如果能夠聯合起來切斷與中國的關係，同時深化彼此的貿易往來，但需要大量的計畫、準備、協調與經濟動員。

問題是，川普政府所做的每一件事情都是錯的，「總統的策略很可能強化中國的地緣政治地位，使得北京在軍事上更加大膽，並且削弱美國的地位與經濟。」

如果中國在貿易戰勝利，可能導致該國在非經濟事務方面，更加大膽。對中鷹派長期堅稱，阻止中國侵略、例如入侵台灣，最重要的嚇阻方式之一，就是經濟封鎖的威脅。如果北京證明，他們可以承受這樣的攻擊，這種威脅就將失去可信度。

報導指出，中國恐怕更有可能採取侵略行動，而美國政客則是更不願意訴諸經濟脅迫手段、加以遏止，「一場失敗的貿易戰，可能讓一場真正的戰爭，更有可能發生」，甚至可以說，川普的貿易政策，聽起來就像他過去時常批評的「災難性」美軍冒險，只是這次帶頭的，正是他自己。