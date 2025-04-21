關稅戰影響？美國人降低對中國的負面感　陸專家：意識到不可分割

▲中美關稅戰持續升溫。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

美國皮尤民調中心17日發布一份最新民調顯示，對中國持負面觀感的美國人，比例正在下降。彭博社認為，此結果與美總統川普發動貿易戰的情緒「背道而馳」。中國外交學院教授李海東對此分析，從精英到普通民眾，美國人已經認識到中美之間是不可分割的。

據《環球時報》報導，這項調查於2025年3月24日至30日期間，針對3605名美國成年人進行。結果顯示，對中國持負面看法的比例，較去年減少4個百分點，是5年來首次跌幅超過3個百分點，其中持「非常負面」看法的比例，較去年銳減10個百分點。

民調顯示，將中國視為美國敵人，而非合作夥伴或競爭對手的美國人比例，也下降9個百分點。當被問及「哪個國家對美國威脅最大」時，提及中國的受訪者佔比，較2023年下降8個百分點。皮尤民調中心總結，「美國人大體上，對中國的態度已略見緩和。」

▲美國總統川普（Donald Trump）日前對中國關稅加徵至245%。（圖／路透）

報導指出，對美國政府最新的關稅措施，調查結果顯示，看法負面的人居多。調查針對，美國人如何看待對華關稅設定了提問，結果顯示，美國人大多持懷疑態度，52%認為關稅對美國不利，53%覺得關稅會對自己個人產生負面影響。 《華爾街日報》指出，當皮尤在2021年詢問美國人相同的問題時，大多數人認為對個人影響有限。

外交學院教授李海東表示，上述民調說明，美國民眾體認到對華關稅戰對美國、自身以及世界帶來的負擔和破壞，並且這樣的感受是真切的。

民調結果也顯示，越年輕的受訪者群體，對中國持「非常負面」看法的比例越低。在50歲至64歲人群中，這一比例為37%；在30歲至49歲人群中為27%；在30歲以下人群中為21%。

李海東分析，年輕人之所以對中國負面觀感低，原因在於，年輕人獲得資訊的途徑非常多元且及時，他們通過網絡、社交媒體以及在華求學或旅遊了解中國，對中國的真實面有更直接的體會，相比之下，年紀偏大的美國人，對華樂觀主義既有政治偏見，還有相當數量的人，在美國的政治人物下，既有政治偏見。