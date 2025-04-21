「早餐店飲料都很難喝」他超不解！網推爆名單：比手搖飲好喝

▲早餐店飲料。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「為什麼早餐店的飲料都不好喝？」一名網友表示，喝過很多家早餐店的飲料，發現都很難喝。他推測，店家使用便宜材料或加過多的水，甚至茶葉煮太久導致苦味。文章曝光後，有內行坦言，紅茶奶茶都是前幾天就製作好，所以茶味比較淡；也有網友分享店家名單，直呼比手搖飲還好喝。

一名網友在Dcard表示，造訪多家早餐店，發現店內的飲料口感普遍不佳，「真的沒有一家是好喝的，為什麼啊？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也好奇發問，是因為店家使用便宜材料，或是加水過多，還是因為茶葉煮過頭才造成飲品的苦味？希望有早餐店的店員能為他解惑一下。

底下網友認為，「因為好喝的都很貴，它只是一個早餐店」、「早餐店的本業是賣早餐，飲料通常順手準備的、所以品質非常隨意、不太可能像專業飲料店那樣，有精準的糖水茶葉乳品比例」、「早餐店飲料幾乎用料很差，畢竟客人接受度還是以低價為主」。

留言串中，有網友創業分享，「創業做過早餐店路過，通常紅茶、奶茶之類的飲料都是前幾天做好，冰起來備用的，所以茶味一定會很淡，另外紅茶偏酸澀也是因為奶茶調起來會比較好喝」。

不少人則大推好喝名單，「晨間廚房、呷尚寶、丹丹、弘爺！尤其是丹丹，大杯紅茶牛奶只要36元，根本沒對手」、「推美芝城的飲料」、「喜歡弘爺和美芝城紅茶」、「我覺得呷尚寶很好喝」、「我覺得拉亞紅茶拿鐵微糖超讚的，比很多飲料店的好喝」、「我覺得QB的紅茶還不錯欸」。

還有人發現，自家經營的早餐店會更好喝，「我家附近有一間不是連鎖的，阿姨自己開的，紅茶超好喝」、「我家巷口的好好喝，每天都去點一杯」、「我之前打工的早餐店紅茶超爆好喝，還有人特別來只買紅茶，是真的自己用茶葉煮的，糖也有先炒過，應該還是有用心的早餐店」。