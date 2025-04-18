屏東早餐店老闆欠稅　怕財產被拍賣...一次繳清70萬

▲早餐店負責人一次繳清欠款 。（圖／屏東執行署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣一間獨資經營之早餐店，多年來因經營入不敷出，而欠繳健保費用，累計歷年移送案件總計達324件，滯欠金額達新臺幣119萬餘元，期間雖多次辦理分期付款，卻未履行被廢止，執行人員持續催討，迄今年農曆過年後還欠70萬元款項，擔心一再被執行，一次繳清欠款。

這家早餐店於109年至113年間之部分健保、勞保費及營業稅等，自110年4月1日起，財政部南區國稅局屏東分局、衛生福利部中央健康保險署高屏業務組及勞動部勞工保險局等機關，陸續將案件移送至法務部行政執行署屏東分署執行。

歷年移送案件總計達324件，滯欠金額119萬餘元。多年來，早餐店老闆曾數次請求分期繳納，但因營業狀況不佳，常常斷斷續續繳款而未依期履行，最後仍被廢止分期。

至114年農曆年前，仍欠繳之近70萬元之公法債權，在過完年後，執行同仁發現義務人銀行帳戶裡有存款便發文扣押，但僅扣到4萬多元，卻沒想到，三天後，早餐店老闆主動前往本分署，表示之前常接到通知繳款電話，而在這次被扣押銀行存款後，同仁也主動聯繫，讓他終於下定決心，不願意過著提心吊膽煩惱財產會被執行的日子，將於下周五前，借款到場繳清所有款項，讓他不再滯欠任何公法債權。最後也如約到場將70萬元全數清償。

屏東分署提醒民眾，如有經濟困難無法一次完納者，可檢具文件向本分署申辦，但若未依規定履行繳納義務，屏東分署將堅決採取各種執行措施，包括扣押存款及查封財產設備等，以保障公法債權實現。而如企業有積欠勞、健保費時，企業相關負責人或主持人依法須負清償責任。若未清償，當企業相關負責人未來有申請勞保相關給付的需求時，也必須先還清勞保積欠金額，否則將遭到勞保給付拒絕，縱然開設新獨資商號亦無法免除責任，切勿心存僥倖。