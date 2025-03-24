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最強早餐店是哪家？網激推「這間黑馬」：咖啡贏過星巴克

▲▼早餐／蛋餅／奶茶。（圖／資料照）

▲早餐文化在台灣相當盛行。（示意圖／資料照）

記者楊庭蒝／綜合報導

近年來，台灣早餐文化蓬勃發展，各式連鎖早餐店品牌遍地開花，成為許多人早晨的日常選擇。然而，一家名為「Q Burger」的連鎖早餐店憑藉快速展店與明亮裝潢脫穎而出，引發網友熱烈討論。

日前，一位網友在PTT發文好奇提問：「Q Burger是這幾年最強早餐店嗎？」該網友指出，傳統連鎖早餐店如「早安美芝城」、「弘爺漢堡」、「美而美」等，隨著時間推移，店面裝潢逐漸老舊，發展趨於穩定。相較之下，Q Burger近年來在全台各地迅速擴張，不僅店面設計明亮現代，生意也相當火熱，讓他不禁好奇這是否代表Q Burger已成為早餐界的「新強者」。

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不少網友對Q Burger給予高度肯定，表示其餐點與環境是吸引人的主因。「餐點選擇多樣，炒泡麵和軟法鮪魚都很好吃」、「烤餅便宜又美味」、「環境乾淨明亮，完勝許多傳統早餐店」。

有網友直言：「咖啡超強，甚至贏過星巴克！」還有少數人提到，「它是少數會主動開立發票的早餐店，感覺更正規。」部分消費者更因數位優惠券而成為常客，「感謝財金公司的數位券，讓我吃了不少Q Burger。」

然而，Q Burger的高定價也引來不少批評。許多網友認為其價格與價值不成正比，「好吃是好吃，但真的不便宜，比一般連鎖早餐貴10%到20%」、「價格漲太多，吃一次就夠了」、「這價格我寧願去麥味登或麥當勞」。

此外，也有網友對品質穩定性提出質疑，「剛開業時還不錯，但後來感覺換了供應商，品質下降」、「出餐慢，APP預約時間還要等半小時」，甚至有人直言：「很貴又吃不飽，APP折價券超難用，應該是最盤的早餐店。」

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