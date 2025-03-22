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「綠茶＋紅茶」止咳神飲爆紅！飲料店真的出了：神秘伯配方

手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（圖／ETtoday資料照）原圖編號2564104

▲飲料店上架了「神秘伯的配方」，在網路上引起討論。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

近日氣溫忽冷忽熱，感冒和咳嗽問題頻繁困擾民眾。在社群平台Threads上，一則關於「無糖綠茶＋半糖紅茶」的止咳偏方引發廣泛討論。對此，飲料店「烏弄UNOCHA」也推出了這款搭配的配方，取名「神秘伯的配方」，引起不少討論。

原PO在Threads上分享，自己在咳嗽期間，聽從一位伯伯的建議，將無糖綠茶與半糖紅茶混合飲用，連續三天後咳嗽顯著改善。此貼文一出，迅速引發眾多網友效法。

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對於這款配方耳鼻喉科醫師陳亮宇指出，這項偏方的確有一定的科學依據，但效果仍屬有限。他解釋道，保持飲品溫熱可避免冰飲刺激氣管，增加水分攝取有助於稀釋痰液，茶中的茶鹼成分則具有支氣管擴張效果，但其濃度遠低於藥物劑量。

泌尿科醫師呂謹亨也在臉書發文，詳細說明綠茶和紅茶的抗氧化與抗炎能力。綠茶富含兒茶素，有助於中和自由基，減少氧化壓力，對心血管疾病、癌症等慢性病具有保護作用；紅茶則含有茶黃素和茶紅素，對減少氧化壓力和發炎反應有幫助。

▲▼手搖杯,食品安全,熱量,手搖飲料,茶飲。2584445。（圖／記者李毓康攝）

▲飲料店上架了「神秘伯的配方」，在網路上引起討論。（示意圖／記者李毓康攝）

中醫師劉宗昇則表示，綠茶與紅茶的混合飲用在一定程度上具有調和性味，形成「寒溫並用」的效果，但其治療效果有一定局限性，糖分可能滋生痰濕，反而會造成痰咳。他強調，中醫治療咳嗽講究辨證論治，患者應該依據自身症狀和體質尋求專業醫師的診療。

由於這款配方在網路上爆紅，不少網友特地前往飲料店實測。對此，「烏弄UNOCHA」發布貼文，宣布「神秘伯的配方」登場，並指稱這款飲品並非普通的飲料，而是源自人情味的茶飲，經過神秘伯分享後，也有許多店內的顧客敲碗，希望他們能夠上架「紅茶＋綠茶」的調和飲品。

原先他們擔憂，2款茶飲混合後氣味會衝突，卻發現實際經過測試，並沒有出現這種情況。因此他們得到原PO的許可，決定按照「神秘伯」的配方復刻，並且完全遵照配方內容，只提供溫熱飲，並且固定3分糖。

「烏弄UNOCHA」表示，這款配方並非真的為了解決咳嗽困擾，而是希望購買者在忙碌或疲憊時，可以知道「有人關心你」，若身體不舒服的話，一定要看醫生。

事實上，原先這款飲品推出後，許多網友先是到飲料店「清心福全」購買，導致該飲料店的銷量暴漲。對此，「清心福全」也表示，這款混搭喝法本來就是自家飲品，若不曉得該怎麼點，只要告知店員「綠＋紅」即可。

 
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