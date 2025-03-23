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每天走1萬步還戒奶茶！男「反變胖1公斤」　醫揭原因

每天走1萬步還戒奶茶！他堅持2個月「反變胖1公斤」　醫生揭原因

▲男子「日行1萬步」，體重不降反升。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸湖北省武漢市1名男子為減重，堅持每天走1萬步，不僅體重沒有下降，反而胖了1公斤。專家提醒，每個人的身體狀況、新陳代謝率以及日常活動量都存在差異，因此每天步行1萬步的減肥效果也會有所不同，要實現有效減重，除了增加運動量，還需要注意飲食控制、運動強度和時間、身體代謝率以及健康狀況等多方面因素。

《楚天都市報》報導，37歲的李先生（化姓）工作忙、應酬多，長期飲食不規律讓他半年就胖了近10公斤。為了自己的身體健康，他下定決心減重，在網路上搜索各種減肥方法後，最終「日行1萬步」這個口號吸引了他，於是李先生給自己定下了每天走1萬步的目標，希望通過這種方式來減肥。

除了每天走1萬步，李先生晚上只吃小碗的青菜麵，還戒掉了平時最愛的奶茶。實施減重2個月期間，他時常感覺餐後疲倦，整個人的精神狀態不好，最令他疑惑的是，體重比之前還增加了1公斤，於是他來到武漢市東湖醫院就診。

面對李先生的疑惑，內分泌科副主任醫師管雅文進行全面評估後，找到了他體重不降反升的原因。管雅文表示，步行作為1種低強度的有氧運動，確實有助於消耗熱量和促進新陳代謝，然而減肥的本質是攝入熱量少於消耗的熱量，如果日常飲食中攝入的熱量沒有得到相應控制，僅靠每天步行1萬步很難達到減肥效果。

醫生說明，李先生屬於腹部肥胖患者，存在胰島素抵抗，脂肪代謝本就比一般人要慢，熱量難以消耗；每天步行鍛煉屬於有氧運動，每次僅消耗200至300大卡（相當於一碗米飯），他還經常因運動後的饑餓感加餐，導致熱量盈餘；通過運動，他的肌肉量增加了2公斤，因肌肉密度比脂肪高1.1倍，這才使得他的體重不降反升。

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