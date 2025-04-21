黃偉哲拜訪青森知事宮下宗一郎　盼深化文化經濟交流共拓友誼

▲台南市長黃偉哲與青森縣知事宮下宗一郎二度會晤，重申深化雙邊合作與交流。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「希望台南與青森的友誼，能像蘋果一樣甜、歷久彌新。」台南市長黃偉哲應邀赴日出席弘前櫻花祭，特地拜訪青森縣知事宮下宗一郎，雙方繼去年底宮下知事來台後，再度面對面延續對話，展現雙方推動文化、經濟與青年交流的熱誠與決心。

黃偉哲抵達青森縣廳時受到熱烈歡迎，他回憶去年宮下知事來訪台南，雙方相談甚歡，當時即希望進一步拓展交流。他指出，青森睡魔花燈於今年春節在開基玉皇宮展出，深受市民喜愛，是文化交流成功的典範，未來將鼓勵更多台南市民、學生赴日參與睡魔祭等活動，「讓文化走出去，也把情誼帶回來。」

除了文化，黃市長也提及青森蘋果深受台南市民喜愛，期盼未來能將台南的鳳梨、芒果等優質農產推介給青森民眾，促進雙邊物產交流，「不只是看彼此的美景，也能嚐彼此的滋味。」

宮下宗一郎知事則表示，台南與青森不只彼此友好，去年台南迎來建城400年，今年青森港也滿400年，「我們一起慶祝歷史，也一起走向未來。」他期盼以此次會面為契機，強化雙邊觀光、產業與科技合作，尤其在風力發電與半導體發展上，青森也期待與台南共享經驗、共創契機。

台南市與青森縣、弘前市於2017年底締盟成為友誼市，多年來持續透過文化、產業與青年交流深化情誼。青森縣位處日本本州最北端，不僅是日本最大蘋果產地，也擁有自然景觀與傳統祭典，是日本深具魅力的地方之一。