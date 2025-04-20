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黃偉哲帶頭撿垃圾！南都汽車號召全民淨灘　共同守護

▲台南市長黃偉哲現身安平觀夕平台，與市民一同參與淨灘行動，帶頭守護美麗海岸線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲現身安平觀夕平台，與市民一同參與淨灘行動，帶頭守護美麗海岸線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為守護海洋、落實環保，TOYOTA南都汽車公司20日上午在安平觀夕平台發起「淨灘減塑 全台總動員」公益行動，吸引上百位企業志工、市民參與，市長黃偉哲也親自到場，與民眾一同彎腰拾起沙灘上的瓶瓶罐罐，展現身體力行的環境決心。

▲台南市長黃偉哲現身安平觀夕平台，與市民一同參與淨灘行動，帶頭守護美麗海岸線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「愛台灣，就從撿一塊垃圾開始做起！」黃偉哲不只口號喊得響，更每年親自參加淨灘。他強調，台南擁有長達66公里的美麗海岸線，維護乾淨的海灘不只是觀光需求，更是對下一代的責任。他感謝南都汽車與企業志工投入行動，將企業社會責任化為實際改變的力量，也呼籲市民從日常做起，「海邊玩得開心，也要把垃圾一起帶走！」

活動現場除了南都汽車副總經理謝秋霖，中華醫事科技大學校長孫逸民也率師生共襄盛舉，民眾一邊淨灘、一邊交流環保經驗，氣氛溫馨熱絡。來自社區的志工小朋友更興奮地說：「原來做環保這麼有趣，還能交新朋友！」

▲台南市長黃偉哲現身安平觀夕平台，與市民一同參與淨灘行動，帶頭守護美麗海岸線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南都汽車此次淨灘活動以「你淨灘，我捐款」為號召，串聯和泰集團及全台8大經銷商，在全台16個據點同步舉辦，總動員超過1萬1千人，共同展現守護台灣海洋的實際行動力。除了淨灘，活動現場也推廣減塑生活、垃圾分類等觀念，讓民眾從源頭落實綠色生活。

▲台南市長黃偉哲現身安平觀夕平台，與市民一同參與淨灘行動，帶頭守護美麗海岸線。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南都汽車表示，未來仍將持續結合在地行動與企業資源，與地方政府共同推動永續城市願景，讓愛護地球成為每個人生活中的自然選擇。台南市政府也鼓勵更多企業響應海岸認養，透過公私協力，攜手打造更潔淨、更美好的家園。

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