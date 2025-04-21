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波音擬交付廈門航空新機「折返美國」　路透：成為關稅戰受害者

▲▼ 美國總統川普。（圖／路透）

▲波音公司一架新型噴氣機從廈門返回美國西雅圖。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

波音為中國航空公司設計的新型噴氣機，於週日返回該飛機製造商在美國的生產中心，成為美國總統川普（Donald Trump）在全球貿易攻勢中發動的雙邊關稅的受害者。

根據路透社目擊者的說法，這架原本屬於中國廈門航空的737 MAX於下午6:11（格林威治標準時間0111）降落在西雅圖的波音場地。它被塗上了廈門航空的塗裝。

這架在5000英里（8000公里）返回旅程中在關島和夏威夷加油的噴氣機，是幾架在波音舟山完成中心等待最終工作和交付給中國航空公司的737 MAX噴氣機之一。

川普本月將中國進口商品的基準關稅提高到145%。作為報復，中國對美國商品徵收了125%的關稅。根據航空諮詢公司IBA的數據，一架新的737 MAX市場價值約為5500萬美元，中國航空公司接收波音噴氣機可能會因關稅而陷入困境。

尚不清楚是誰做出了讓飛機返回美國的決定。波音沒有立即回應評論請求。廈門航空沒有回應評論請求。

這架737 MAX的返回，波音最暢銷的型號，是航空航天行業數十年免稅地位崩潰後新飛機交付中斷的最新跡象。

關稅戰和交付的明顯逆轉發生在波音從737 MAX噴氣機近五年的進口凍結和之前一輪貿易緊張局勢中恢復的時候。

分析師說，對變化關稅的困惑可能會使許多飛機交付陷入僵局，一些航空公司CEO表示，他們會推遲飛機交付而不是支付關稅。

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