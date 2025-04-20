關稅戰「衝擊」台灣百姓受害　賴正鎰：最快一年影響房市價格

▲台灣商總榮譽理事長賴正鎰。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／浙江報導

浙江省杭州今（20）日舉行首屆「兩岸基層民生發展交流會」，兩岸共200多人參與活動。台灣商總榮譽理事長賴正鎰發言時也呼籲兩岸盡快開放兩岸觀光以及自由行。會後，他接受媒體訪問，關稅戰對兩岸經貿與房市的影響 ，預估美國對台關稅如果談到10到15％衝擊較小，未來成本增加一定會反映在民生物價上面，房市再2年後會影響整體消費。他也談及，「台商經過幾十年的挑戰，每一關都過了，相信這一關一定也可以過了。」

今日在杭州舉行論壇，大陸方面出席，大陸國台辦主任宋濤、浙江省委書記王浩、常委秘書長邱喜聞、鄭江省副省長盧山；台灣方面出席有國民黨副主席連勝文、新北市議會會長蔣根煌、台灣商總榮譽理事長賴正鎰、旺旺集團副總周錫偉，共兩百多人參加2025年「兩岸基層民生發展交流會」。

賴正鎰代表台商上台致辭時，首先對兩岸觀光再次提出呼籲。他指出，台灣去年出境人數達到1685萬人次，促進786萬人，但利差有900萬人次，觀光利差的總額達到280億美元，是因為我們大陸的官方客人來台的人數，從2015年的最高到418萬人，降到2017年的273萬人，去年也只剩下43萬人到台灣。當各國都在爭取大陸觀光客開放方面，我方卻阻礙兩岸的交流，「實在讓人覺得非常的遺憾。」

賴正鎰也說，我們建議兩岸要盡快能夠開放，然後以及自由行的旅遊，過去兩岸還有71個對飛的城市，每周800多次航班，若能恢復直飛，兩岸觀光才能讓兩岸儘速恢復生機。

會後，賴正鎰接受媒體訪問，關稅戰衝擊之下，全球貿易將會重新洗牌，台商在這波困境必須趕緊轉型分散風險。大陸台商大概70%都是商總會員，有各種不同領域的委員會都在協助台商，打開管道管道通路。

他也建議，大陸網路很發達，可以透過網路來做行銷，「台商經過幾十年的挑戰，每一關都過了，這一關一定也可以過的了。」

▲ 賴正鎰直言，關稅戰讓成本增加最先反應在物價，房市最快一年後有影響。（圖／記者任以芳攝）

談及關稅戰誰是最大受害者？賴正鎰也說，「最後衝擊肯定是消費者，成本增加會帶來通膨。」最後真正談判關稅預估應該是不會是34%，如果最後10%以下或15%左右，衝擊才會少一點。

賴正鎰繼續分析，台灣目前整體超額儲蓄17%，有4.5兆台幣的餘額，目前是老百姓的口袋資金可應付，包括所有的成本大幅上漲，房價突然下跌不容易，可能只有蛋白區會有所影響。

他也直言，「最後絕對會影響到台灣民眾，內需也會影響到房地產市場，但是房地產市場不會立刻顯現，可能在一兩年後才會慢慢影響到整體消費。」

談及關稅戰對大陸房地產影響，賴正鎰說，目前整體的省會城市、二級以上的城市應該影響比較小，隨著建材成本下降，即使頂著壓力，大陸政府也大力鼓勵購房，從來沒有這麼大的力度助推房地產的所有政策。

「反倒是鋼筋建材價格回落，對市場是利多，之後會出現競賽降價都可能性，反而對大陸國內的市場，像是我們做房地產是有機會的。」賴正鎰說。