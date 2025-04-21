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霧鎖金門2天影響34航班　民航局今協調加班機助上百人返台

▲▼民航局今協調航空公司協助金門機場旅客疏運。（圖／民航局提供）

▲民航局今協調航空公司協助金門機場旅客疏運。（圖／民航局提供）

記者周湘芸／台北報導

受濃霧影響，金門機場19、20日數度暫停航班起降，2天共取消34架次航班，上百位民眾因此滯留無法返台。交通部民用航空局於天候穩定後，協調航空公司加強疏運。民航局初步評估，目前航班已可滿足候機旅客需求，今應不會再有旅客滯留。

民航局指出，20日上午9時40分，金門機場恢復航班起降後，即協調業者提供加班機疏運，已在天候許可下，立榮航空加開1班台北—金門A321加班機，並協調航空公司備妥後續預備運能適時加班，及事先協調國防部明天適時支援疏運。

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民航局表示，今天上午金門天候正常，目前持續疏運中，航空公司除部份航班放大機型，也會視狀況加開班機。根據金門航空站現場回報，目前候機旅客近百人，初步研判，後續航班應能滿足旅客搭機需求。為維持疏運能量，另協調立榮航空今天加開台北—金門加班機1班，華信航空於明天加開台北—金門加班機1班。

▲▼民航局今協調航空公司協助金門機場旅客疏運。（圖／民航局提供）

▲民航局今協調航空公司協助金門機場旅客疏運。（圖／民航局提供）

民航局提醒，春夏之交正逢霧季，國內線、特別是離島航班易受濃霧影響，旅客務必妥善安排行程，如遇因濃霧影響航班情況，也須留意航站與航空公司安排，以利後續行程。

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