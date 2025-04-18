全台「最難喝手搖飲」投票出爐！　28年老牌竟奪冠

▲有網友好奇問「最難喝手搖飲」，掀起高度討論。（翻攝自photoAC）

文／CTWANT

身為「珍珠奶茶王國」的台灣，手搖飲品牌如雨後春筍出現，不過好不好喝就看個人喜好，最近就有網友好奇問「最難喝手搖飲」，短短一天已吸引超過175萬次觀看，而最難喝的冠軍也讓網友驚呼，「能開這麼久很神奇」。

根據財政部統計，全台截至去年12月有1萬6,049家手搖飲店，就能知道台灣人的手搖文化的重要性。過去都是票選好喝的品牌，這次一名網友在Threads社群上好奇「最難喝的手搖飲店是哪間？」文章一曝光，短短一天已吸引超過175萬次觀看，並掀起大票網友討論。

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對此，就有一名熱心網友將前350則留言進行統計，並稱將一次點名多家的留言去掉後，發現「最難喝手搖飲」前5名依序是CoCo、可不可、茶の魔手、五桐號與八曜和茶。

▲一名熱心網友將前350則留言進行統計。（翻攝自Threads）

大票網友紛紛表示，「十盛，極濃鍋煮奶茶」「八曜綠巨人白奶茶，喝不懂，奶茶還夾雜玉米罐頭水的味道」「CoCo我喝過最難喝的珍奶」「可不可茶很澀」「可不可越來越難喝跟水一樣」「得正，喝起來普普通通，不知道為什麼那麼多人去買」「茶魔是被手搖耽誤的化工廠，清心是被手搖耽誤的製冰廠」「CoCo為何可以開28年?」。

而該文章也釣出各家品牌小編做回應，其中最近在手搖界引發話題的八曜和茶小編就留言表示，「曜頭看見許多人呼喚我，來這裡吸取意見了」，貼文獲得超過6,000個愛心，不少人反映「柚香307」部分店家跟水一樣，也有不少人乘機呼喊「拜託讓蛋蜜汁回歸並變成常駐商品」。



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