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尹錫悅「內亂被告」出庭模樣首曝光　躲鏡頭緊閉雙唇

▲▼「主導內亂罪」被告人尹錫悅坐在內側被告席。（圖／達志影像／美聯社）

▲「主導內亂罪」被告人尹錫悅坐在內側被告席。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓前總統尹錫悅去年12月3日緊急發布戒嚴，派遣軍警強闖國會與中選會、試圖逮捕朝野主要人物，最終遭到罷免下台，並於今（21）日第二度前往法院接受審判。經過媒體向法院提出申請，尹錫悅進入法庭、作在被告席的相片與影片首度在大眾面前公開。

根據《韓聯社》，繼14日尹錫悅首度出庭後，南韓首爾中央地方法院刑事合議25部（部長法官池貴然）於21日上午10時（台灣時間上午9時），在第417號刑事大法庭上，針對尹錫悅涉嫌主導內亂罪第二次召開審判庭，尹錫悅於上午9時57分進入法庭，並作在第二排最內側的被告席，從被告人專用通道入場。

▼南韓前總統尹錫悅出庭時，走被告人專用通道進場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼南韓前總統尹錫悅出庭時，走被告人專用通道進場。（圖／達志影像／美聯社）▲▼尹錫悅和律師交談。（圖／達志影像／美聯社）

▲尹錫悅坐在被告席，和律師交談。（圖／達志影像／美聯社）

只見尹錫悅身穿深藍色西裝、繫紅色領帶，且頭髮梳理整齊進場。尹錫悅瞥眼躲避鏡頭、緊閉雙唇，狠狠望向對面的檢察官席，並且與一旁的律師透過耳際輕聲細語。

據悉，14日尹錫悅首度開庭時，因為韓媒太晚向法院提出拍攝申請，因此法院以此為由，表示無法提早詢問被告人的意見，因此婉拒媒體拍攝，直到今（21）日媒體才終於拍攝尹錫悅出庭時的模樣，並在法官開庭審理前完成拍攝，將之公開給大眾。

此次開庭，將由尹錫悅方面向被檢方申請為證人的陸軍首都防衛司令部第1警備團長曹成炫（音譯）、特戰司令部第1特戰隊隊長金炯基（中校，音譯）進行反對詰問，先前在14日第一次開庭審理時，曾由檢方向曹、金兩人進行主詰問。

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