5歲童罕病離世器捐救5人　母忍悲痛：兒說要像英雄保護世界

▲5歲男孩凡凡器捐救5人。（圖／翻攝魯齊晚報）



圖、文／CTWANT

5歲男孩的凡凡近日因自體免疫性腦炎離世，而父母簽了器捐表，捐了兒子的肝臟、腎臟、眼角膜等，救了5人，媽媽表示，「他說要像超級飛俠保護世界，這次媽媽替他實現。」

據《魯中晨報》報導，17日下午，人民解放軍聯勤保障部隊第960醫院手術室正進行一場特殊的告別式，因凡凡病逝，他的父母簽了器官和遺體捐贈同意書，捐出兒子的肝臟、腎臟、眼角膜和遺體，讓5名兒童重獲新生。

媽媽說，3日他跟幼稚園出去玩，回來狀況不對勁，以為兒子只是累了，但到了晚上連話都說不出來，日前是有發燒，康復後卻又生病。據了解，凡凡從那天起沒再說過一句話，他罹患罕見自體免疫性腦炎，在醫院搶救10多天，病情還是沒好轉。

▲凡凡很會畫畫。（圖／翻攝魯齊晚報）



媽媽表示，兒子愛畫畫，也很有天賦，總說長大要當畫家，佩佩豬、汪汪隊、超級飛俠等都是他愛的角色，特別是超級飛俠，「他最愛畫勇敢的角色，也是一個勇敢的小朋友。」

爸爸表示，問過醫生無數次還有沒有希望，得到的答案卻一樣，直到了解器捐，他們才得到一絲慰藉，「雖然凡凡無法陪在我們身邊，但他的生命可以通過另一種方式得以延續，拯救更多的家庭」如果兒子知道自己能救人，也一定會同意。

最後，這位愛畫畫跟超級飛俠的男孩，完成了最後的生命畫作，媽媽表示，「他說要像超級飛俠保護世界，這次媽媽替他實現。」

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