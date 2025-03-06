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短影音育兒「注意力變短」教養專家示警　一堆家長同意：非常有感

▲▼小孩、兒童、喝飲料。（示意圖／取自免費圖庫pixabay） 

▲兒童示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

現代的孩子接觸手機的時間越來越早，許多父母也習慣3C育兒。然而，教養專家王宏哲表示，有研究顯示，幼童長時間使用電子螢幕，會讓大腦白質完整性（white matter integrity）變差，進而影響幼兒的認知功能，最後讀書時都會不耐煩。

王宏哲近日發文表示，「孩子別看太多短影音，這會讓他注意力變短，而且學習的過程會變得越來越沒耐心」，「雖然不是大家愛聽的，但都是對孩子很重要的議題，影響是很深遠的」，並詢問網友是否有發現孩子常常會念書才一下下就要起來、變得很沒耐心。

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網友看完紛紛留言，「而且沒耐心看完正常的電影」、「有感覺到」、「的確整個腦筋都不會動」、「而且易躁」、「脾氣會很暴躁…我已經斷了我女兒將近2週的短影音，現在可以坐在桌子前面30分鐘以上，而且可以專心的玩一種玩具，也不會隨便大吼大叫脾氣暴躁」，但也有人說「我小時候就是這樣」、「大人也是」、「好像成年人也是這樣，短片看久了習慣了真的很容易躁動」。

王宏哲轉貼報導，內容指出知名兒科醫學期刊《JAMA Pediatrics》的研究資訊，提及學齡前的孩子若使用電子螢幕產品愈久，大腦白質完整性會愈差，影響到期認知功能，甚至破壞大腦的溝通能力，語言能力、處理語言的速度也會變慢。

王宏哲建議，3歲前幼兒最好都不要使用電子螢幕產品，3至6歲則要大人陪伴使用，且時間不能超過20至30分鐘，因為3歲前是大腦的快速發育期，需透過互動才能學習。

孩子別看太多短影音 這會讓他注意力變短 而且學習的過程 會變得越來越沒耐心～

王宏哲教養、育兒寶典發佈於 2025年3月1日 星期六

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