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小姑突問瑞士旅遊價格！人妻秒察覺有鬼　「1招」讓她討不到便宜

▲▼滑雪示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO表示，小姑開口討小孩的名牌雪衣、雪靴。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

婆媳相處已經令人頭痛，若再加上大小姑來攪局，肯定是場惡夢。一名人妻透露，她和家人去年去瑞士過聖誕節，最近小姑突然傳訊問她們一家去瑞士花了多少錢，自己感覺事情不單純，便請對方自行詢問旅行社，後來小姑報了北海道的團，接著果然開口討小孩的名牌雪衣、雪靴，還好她早有準備，沒讓對方佔到便宜。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，她們1家5口先前去瑞士過聖誕，回來後的隔年「毒菇突然私訊我，問我們一家去瑞士花了多少錢，她們一家三口想去。我當然不會直接告訴她，就跟她說每年價格不一樣，叫她去旅行社問最新價格。過了幾天，她又來跟我抱怨去瑞士好貴」。

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人妻提到，小姑當時抱怨丈夫一塊錢都不願出，要她全付、她沒那麼多錢等，「我心想，難道想我們支助嗎？！就隨便叫她再看看打發她走。又過了幾天，她私訊我，說她們一家三口報了旅行團去北海道五天」，接著果然開口討小孩的名牌雪衣、雪靴，自己趕緊謊稱找不到，請對方趁周年慶去百貨公司買。

貼文引發討論，網友紛紛留言「要去哪裡玩，隨個人意願與能力，何必比較，活的這麼累」、「粉感要，雪衣價錢不低」、「做的很好，別接她的話就對了。連禦寒衣物也想貪別人的，到底是多不懂事」、「當初就不應該多說話，有些事與花費，千萬別過第三人的口！因為人心險惡詭詐」、「要撿現成的衣服還這麼理直氣壯的嗎」。

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