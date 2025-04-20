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「整片橘紅」已到家門口！海峽雷雨帶來了　4地區防雷雨＋強風

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，雷雨帶即將移入。（圖／氣象署）

▲一片橘紅雷雨帶即將移入。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

圖文／CTWANT

今天（20日）鋒面通過臺灣北部海面，臺灣北部及金馬地區有局部短暫陣雨，金馬地區並有雷雨發生的機率，其他地區為多雲，午後中部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，雷雨帶即將移入，大台北地區、桃園、新竹、苗栗將有雷雨發生，同時嚴防強陣風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早發文稱，受海峽雷雨帶及午後對流發展影響，大台北、桃園、新竹、苗栗將有一波雷雨發生，提醒民眾注意瞬間大雨、雷擊、強風等劇烈天氣。

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氣象署指出，昨天（19日）入夜後鋒面接近，北部地區有較強對流通過，伴隨瞬間大雨及強陣風。而今天鋒面通過臺灣北部海面，臺灣北部及金馬地區有局部短暫陣雨，金馬地區並有雷雨發生的機率，其他地區為多雲，午後中部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨。

不過下週三起再受鋒面影響，週四鋒面通過及東北季風增強，北部及東北部氣溫下降；北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中部及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後各地山區有局部短暫雷陣雨。

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