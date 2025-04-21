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大陸 大陸焦點 特派現場

熱播電視劇驚見「自己出鏡」！當事妹子不知情：竟然還配上台詞

大陸一位在深圳工作的女子稱，她發現在最新的熱播劇《有你的時光裡》中，有一段去年自己和朋友拍照的鏡頭。（圖／翻攝自微博）

▲女子發現在最新熱播劇《有你的時光裡》中，有一段去年自己和朋友拍照的鏡頭。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸一位在深圳工作的女子稱，她發現在最新的熱播劇《有你的時光裡》中，有一段去年自己還在香港讀研時，和朋友在維港摩天輪下遊玩拍照的鏡頭，大約不到2秒，還配了一句台詞，而自己對此並不知情。當事人思思（化名）事後表示，雖然拍攝方式並不周全，但還是感謝劇組記錄了這美好一刻，自己不會追究。

根據《上游新聞》報導，思思透露，自己是四川人，目前在深圳工作，此前在香港讀碩士。17日她在社交媒體發文稱，「前幾天朋友媽媽在觀看電視劇時，發現有一個鏡頭像我，朋友也發來截圖，問這是不是我，後來確認是去年自己和另一朋友在維港玩時，被拍進電視劇。」

據了解，在熱播劇《有你的時光裡》中，一個片段是香港維多利亞港景色與遊客、市民的畫面，思思正臉出現在畫面中，持續了不到2秒，而且她與正在用相機拍照的朋友的交談內容，還被配音了一句「怎麽樣」。思思說，電視劇中的畫面是去年和朋友在維港摩天輪下拍照，那是個大風的下午，因有晚課，倉促半日遊，完全沒發現被拍入鏡頭。

對於自己被拍入鏡頭，思思表示，自己和朋友都不會追究也不介意，「感謝劇組的意外記錄，讓我和朋友以奇妙的方式參演。雖然拍攝方式未必周全，但這段經歷對我們而言更像一場奇遇。也謝謝評論區的大家，真心替我們考慮。鏡頭裡的台詞是虛構的，但鏡頭外的快樂是真實的，像是香港之行附贈的彩蛋。」

電視劇播放平台客服回應，觀眾如果遇到這種情況，可以通過平台客服發送的連結，提供相應的界面圖片，並提供肖像出現的時間在幾分幾秒等訊息，向在線客服登記，並告知訴求，進行下一步的處理。

北京天馳君泰律師事務所高級合夥人鄭小強律師多年來專注文化影視法律服務領域，他說如果畫面中沒有與摩天輪（特定公共環境）的合影等，就可能有點爭議，「此事對當事人實際上沒有不利影響，只要當事人不追究就沒有什麽後續問題了。」

河南澤槿律師事務所主任付建認為，如果普通人遇到類似情況，首先應固定證據，可以與劇組或出品方協商，要求其停止侵權行為，刪除相關鏡頭，並提出賠禮道歉、賠償損失等要求。

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