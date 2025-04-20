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雙眼被徒手殘忍挖出！　新北男最新狀況曝光

簡姓男子與鄰居連男起衝突。（圖／翻攝畫面）

▲簡姓男子與鄰居連男起衝突。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市雙溪區1名簡姓男子與鄰居連男因水管廢水排放問題起衝突，前者用磚頭擊打對方頭部，連男則氣得咬住簡男手臂，不料簡男竟在掙脫時，徒手挖掉鄰居雙眼，導致連男失明。據悉，連男目前無生命危險，但還無法製作筆錄。簡男母親受訪時表示，連男是地方上頭疼人物，全家都曾在如廁時被他偷拍。

回顧案發經過，連男與簡男是鄰居，居住在新北市雙溪區太平路上，連男是電器行老闆，簡男則為五金行老闆，2人長期因住家中間的廢水管線漏水問題發生爭執。17日上午9時許，2人再次發生衝突，接著扭打在一塊，期間簡男用磚塊攻擊連男，手臂隨即被咬住，後在掙脫時將手指插入連男雙眼，挖出2顆眼珠。

事後，簡男主動前往派出所自首。連男被送往醫院後，由於眼球出現破損，加上時間過長，已無法手術接回，確定失明，目前仍在林口長庚治療中。據了解，連男目前沒有生命危險，仍在林口長庚的加護病房觀察治療中，須待其轉到普通病房、在醫院同意下，才可以製作筆錄，詳細案發經過仍待釐清。

警方初步調查，簡男當天疑似不滿如廁時遭連男偷拍，出來之後與對方發生激烈衝突。簡男母親受訪時無奈表示，連男是地方上頭疼人物，全家都曾在如廁時被他偷拍，還多次遭其騷擾，雖然打架雙方都有錯，但還是對兒子感到非常不捨。不過，根據消息指出，連男只是在衝突當下拿出手機蒐證，並非偷拍。

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