快訊／教宗方濟各逝世　享壽88歲

記者葉睿涵／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）於4月21日逝世，享壽88歲。此前，方濟各在2月14日因呼吸困難被送進羅馬的傑梅利醫院，一度病危，直到3月23日才出院。4月20日，方濟各坐著輪椅，被推到聖伯多祿大教堂入口處陽台與信徒會面。之後，他再搭乘教宗座駕穿越聚集在聖伯多祿廣場的人群，接受信眾以歡呼和掌聲迎接，不料隔天竟傳出逝世的消息。

▲教宗方濟各逝世。（圖／路透）

綜合外媒報導，方濟各在1936年出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯。17歲那年，方濟各在一間教堂告解後感受到聖召，從此立誓成為神父。他在1958年加入耶穌會後，就一直在神學院學習，並在1969年晉鐸。

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2 — Vatican News (@VaticanNews) April 21, 2025

2001年，方濟各擢陞為樞機，並在教宗本篤十六世於2013年辭職後，被樞機團推舉為教宗，成為首位來自美洲、拉丁美洲國家、南半球與耶穌會的教宗。他也是近1200年來首位非歐洲出身的天主教教宗。

方濟各自當選教宗以來，曾多次對時事與全球議題發表意見。他關注社會公義和貧困，呼籲人們照顧地球和環境，反對死刑和販毒，提倡對移民、童工和女性受暴的關懷。

#PapaFrancesco in Piazza San Pietro, in papamobile saluta i 50 mila fedeli presenti pic.twitter.com/H3YVvAjPx0 — Vatican News (@vaticannews_it) April 20, 2025

方濟各也是天主教會史上對同性戀者最友善的教宗。他不止一次公開希望天主教會寬容對待墮胎婦女、避孕和同性戀人士，也堅持要求教會更加接納同性戀、離婚和再婚者等。

此外，他也積極推動教會改革和反貪腐，不過他在神職人員被控性騷擾一事上，也曾因沒有果斷採取行動保護兒童、沒有向司鐸虐待的受害者致歉，而備受譴責。在俄羅斯入侵烏克蘭之後，方濟各還曾因拒絕明確譴責俄羅斯而引發爭議。

4月21日，梵蒂岡透過影片聲明宣布方濟各的死訊，結束他在尋求改革這個保守機構的過程中，以分裂與緊張為標誌的動盪統治，擔任教宗12年來遭受各種疾病折磨。