快訊／教宗方濟各逝世　享壽88歲

記者葉睿涵/綜合報導

天主教教宗方濟各(Pope Francis)於4月21日逝世,享壽88歲。此前,方濟各在2月14日因呼吸困難被送進羅馬的傑梅利醫院,一度病危,直到3月23日才出院。4月20日,方濟各坐著輪椅,被推到聖伯多祿大教堂入口處陽台與信徒會面。之後,他再搭乘教宗座駕穿越聚集在聖伯多祿廣場的人群,接受信眾以歡呼和掌聲迎接,不料隔天竟傳出逝世的消息。

▲教宗方濟各逝世。(圖/路透)

綜合外媒報導,方濟各在1936年出生於阿根廷布宜諾斯艾利斯。17歲那年,方濟各在一間教堂告解後感受到聖召,從此立誓成為神父。他在1958年加入耶穌會後,就一直在神學院學習,並在1969年晉鐸。

Pope Francis died on Easter Monday, April 21, 2025, at the age of 88 at his residence in the Vatican's Casa Santa Marta. pic.twitter.com/jUIkbplVi2