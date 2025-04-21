教宗方濟各88歲逝世！曾獲《時代》評為風雲人物　善用社群為弱勢發聲

記者羅翊宬／綜合報導

現年88歲的教宗方濟各先前曾因感染支氣管炎超過一周而送醫治療，病情惡化為雙側肺炎，甚至出現哮喘，儘管一度病癒出院，但最終仍於台灣時間今（21）日下午逝世，享壽88歲。其實，教宗曾被評為《時代》雜誌年度風雲人物，上任後專注貧富差距、公平正義、全球化、性別議題，且擅用社群平台、致力突破傳統框架。

▲教宗方濟各鼓勵烏克蘭適時投降，曾引發軒然大波。（圖／路透）

教宗本篤十六世因健康問題辭職後，教宗選舉秘密會議於2013年3月舉行，在115位樞機經過5輪投票後，選出伯格里奧為第266任教宗，名號「方濟各」，此後方濟各在梵蒂岡聖伯多祿大殿就職，創下多項紀錄，包括是首位來自美洲與拉丁美洲國家、南半球與耶穌會的教宗。

教宗方濟各兼備傳統，且富有濟貧救苦精神，內心悲憫柔軟，呼籲消弭戰禍與貧窮，上任10年出訪超過60個國家、行程將近41萬公里，且遲未住進梵蒂岡「宗徒宮」頂樓的豪華教宗寓所，而是選擇小套房，打破梵蒂岡延續超過一個世紀的傳統。

▲教宗方濟各曾當選《時代》雜誌年度風雲人物。（圖／達志影像／美聯社）

美國《時代雜誌》評為年度風雲人物

方濟各2013年被美國《時代》雜誌評選為年度風雲人物，使飽受性醜聞困擾的梵蒂岡變得耳目一新。他不僅訪貧問苦，甚至在監獄內為囚犯洗腳，展現親民風範，並計劃推動教會改革，讓天主教適應現代社會，被認為是「人民的教宗」。

方濟各來自阿根廷，名號「方濟各」來自12世紀義大利聖人方濟各，以其致力於扶貧的精神為榜樣。梵蒂岡發言人表示，這項殊榮有助於傳播上帝對世人的愛。

致力突破傳統

自 2013年上任以來，教宗方濟各積極運用社群媒體，突破傳統宗教界限，傳遞天主教信仰與關懷。他的Instagram、X等社群平台帳號擁有全球數百萬名追蹤者，貼文內容涵蓋宗教福音、人道議題及與信徒互動，展現出溫暖與包容的一面。方濟各的社群操作強化了天主教的影響力，也反映出宗教如何適應數位時代。

教宗方濟各生前受訪時談及烏俄戰爭，表示烏克蘭應考慮「舉白旗」透過談判解決衝突，「談判絕非投降，而是勇敢地避免國家走向自我毀滅」，此言論引發國際關注，更展現了他一貫的對話立場。

離婚除罪化

教宗方濟各自上任以來，積極推動天主教的改革與包容精神。他不僅在2015年的全球主教會議中倡導離婚除罪化，更在今年1月的訪問中明確表態，同性戀並非犯罪，而是一種「人性狀態」。他強調所有人都是天父的孩子，不應因性向或背景遭受歧視。他也提升女性在梵蒂岡內的地位。

然而，教宗方濟各的開明立場也引發保守派不滿，特別是在離婚與再婚者能否參與聖餐禮的爭議。他在《愛的喜樂》強調，離婚再婚者的情況各不相同，不應被一概而論。此番主張，挑戰傳統天主教的嚴格規範，展現更包容的信仰詮釋。

▲教宗方濟各對於離婚、避孕墮胎等議題抱持較開放態度。（圖／達志影像／美聯社）

避孕與墮胎

教宗方濟各在避孕與墮胎問題上秉持天主教傳統立場，但同時展現出較為寬容的態度。他曾表示，生命應受尊重，「墮胎永遠不能成為解決問題的答案」，強調保護未出生胎兒的重要性。同時，他也呼籲對身處困境的女性展現同理心。2016年，他更賦予所有神父赦免墮胎的權限，體現寬恕與憐憫的精神。

教宗方濟各曾於2016年談及茲卡病毒疫情時，指出「避孕與墮胎的不同」，暗示在特定公衛危機下，可考慮使用避孕措施。他的態度反映出在維護教義與回應現實挑戰間，如何致力尋求平衡。

同性戀議題

教宗方濟各在同性戀議題上展現關懷與包容態度，強調所有人都是天父的孩子，應受到尊重與愛護。他曾表示，「同性戀不是犯罪，而是一種人性狀態」，呼籲教會避免歧視與邊緣化LGBTQ等性少數族群。方濟各也是首位公開針對LGBTQ權益闡釋立場的教宗，強調每個人都應為自身尊嚴而奮鬥。

儘管天主教教義未改變，教宗方濟各在同性伴侶關係問題上表現出較為開放的態度。他曾表示支持同性伴侶享有法律保障，認可民事結合的重要性，以確保基本權利。他的立場讓部分保守派感到不安，但也讓許多信徒與人權倡議者視其為推動教會包容性的關鍵人物。