關稅戰波及特斯拉？　陸銷售員超苦：訂單「自動送上門」日子不再

▲特斯拉中國。（圖／CFP）

記者陳冠宇／綜合報導

在全球最大的電動車市場中國大陸，特斯拉的形象從先鋒轉為保守。「特斯拉中國」今年第一季批發銷量年減21.8％，特斯拉銷售人員直言，訂單「自動送上門」的日子已經一去不復返了。

根據大陸乘聯分會發布的數據，特斯拉中國今年第一季零售銷量與去年同期基本持平，成長趨勢遠遜於最大競爭對手比亞迪，後者實現的成長率達到18.8％。

《界面新聞》報導，特斯拉銷售人員已經明確感受到強烈的成交壓力。多位特斯拉銷售人員說，由於無法按時完成考核指標，已經放棄周休二日，改為一周七天上班，「每日早上九點工作至晚上十點，平均單日時長接近13個小時」。

據上述特斯拉銷售人員介紹，北京地區門市的考核標準為每日成交至少一輛車，一個月內大致需要銷售30輛左右。但實際上，店內不少銷售人員一周內賣出3至4輛已經很困難，需要持續跟進客戶動態並竭力說服，才有望盡可能向完成指標靠近。

一位已經決意離開特斯拉的銷售人員如此評價，「過去無需向用戶費力介紹產品，訂單『自動』送上門的日子已經一去不復返了」。

▲馬斯克。（圖／視覺中國CFP）

伴隨馬斯克個人越來越多地涉足政治，特斯拉的吸引力遭遇劇烈動搖。例如，在電動車註冊量激增的德國市場，特斯拉今年第一季的銷量卻較去年同期大幅下滑62.2％。德媒報導稱，馬斯克在川普重回白宮後參與政治，正是造成特斯拉銷量下滑的主要原因。

今年第一季，特斯拉全球交付量較去年同期下降了13％，創下2022年第二季以來的最低水準，當時正值新冠疫情嚴格防控中期。

中國大陸市場對特斯拉的重要性正在攀升。今年第一季，特斯拉在中國大陸累計零售銷量達到13.46萬輛，在其全球銷量佔比接近四成。