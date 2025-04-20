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朱立倫、黃國昌22日見面　陳世軒：賴清德親手「鬥」出團結的在野黨

▲▼民眾黨新北市議員陳世軒。（圖／新北市議員陳世軒辦公室提供）

▲民眾黨新北市議員陳世軒。（圖／新北市議員陳世軒辦公室提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨20日宣布，民眾黨主席黃國昌將於22日上午9時30分和國民黨主席朱立倫見面，舉辦「在野領袖高峰會」，並將主題定調「把民主還給台灣」，預計討論包括美國關稅對台衝擊、司法正義，以及426凱道遊行。民眾黨新北市議員陳世軒認為，是總統賴清德親手「鬥」出了團結的在野黨。

針對民眾黨宣布22日與國民黨舉行2黨主席見面的「在野領袖高峰會」，陳世軒20日下午於臉書發文表示，樂見2位主席見面，商討國內動盪政情及國際窘迫情勢的因應，「因為我們再也無法看著台灣空轉，無法忍受賴政府藉著司法檢調打壓異己」。

陳世軒提及，從去年大選後新國會開始，國會便陷入了無限的覆議、釋憲的惡性循環，接著520賴清德上任，賴放任綠營對在野進行批鬥、抵制，把藍白不分青紅皂白的惡意包裝成「中共同路人」，所以賴清德上任這近一年來的代表字，就是「鬥」，是賴親手鬥出了團結的在野黨。

陳世軒指出，「我們要的是安居樂業、經濟成長的台灣，而非每天紛擾不平靜。」政黨領袖的會面本該是由賴清德來做起，但賴光說不做，找在野領袖見面這句話，至今空口白話不想實踐，賴清德沒有至高的格局，更不願建構一個進步和諧的台灣，反而處心積慮清算在野黨，這是何等的可怕。

陳世軒強調，自己從不認為民眾黨的存在，是要消滅藍綠，而是共融也共榮，唯有正面健康的政黨競爭才能砥礪進步，但賴清德要消滅在野黨，讓民進黨一黨獨大為所欲為，卻忘了身為總統該做的正事，所以期待22日2位在野黨主席的會面，能夠為國內的僵局窘境，開創出因應之道。

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