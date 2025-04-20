學者喊話朱立倫一招降低大罷免傷害　「立即免除傅崐萁總召職務」

▲ 國民黨號召支持者集結在北檢，國民黨主席朱立倫、桃園市長張善政、國民黨團總召傅崐萁均到場靜坐抗議。（資料照／記者鄭佩玟攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨諸多立委近來面對全台大罷免的壓力大增，台灣師範大學東亞學系教授范世平20日表示，國民黨至今還在政治算計，思考倒閣、抹黑司法等途徑，但正本清源之道，還是立即開除這一切的亂源。他建議朱立倫，若想避免藍委遭到大罷免，就應立即免除傅崐萁的立院黨團總召的職務，甚至要他辭去立委也不為過，因為傅對國民黨的傷害已是史無前例，不下於2016、2020大選時的頹勢。

范世平表示，去年（2024）的5月17日，爆發4波「青鳥運動」，就是年輕人不滿國民黨立委在傅崐萁領導下「擴權亂政」，但國民黨當時不屑一顧，這才產生民間團體推動的「大罷免」，國民黨一開始也視若無睹，直到今年農曆春節後，罷免國民黨35位立委的連署通過第一階段門檻，甚至許多都接近通過第二階段，國民黨才開始緊張。

范世平提到，國民黨為了反制，開始發動罷免民進黨立委，但各地方黨部拿不出連署書，只能「病急亂投醫」地抄黨內名冊，造成近2000名的「死人連署」，坐實大量偽造文書、違反選罷法，啟動檢調機關的偵辦。

范世平說，國民黨一開始也反應遲緩，黨主席朱立倫也因此備受批評。他說，直到台北市黨部主委黃呂錦茹於4月17日遭到搜索與約談後，才號召群眾到北檢去違法示威；而台北市長蔣萬安則到場喊出「倒閣」。

范世平認為，蔣萬安的目的很簡單，若台北市立委真有人被罷掉，他要負責，甚至影響其市長連任；但若倒閣而國會改選，這些可能被罷掉的立委再戰，還有一線生機。

他評估，國民黨內因「倒閣」亂成一團，這就是中國外交部常說的「勿謂言之不預」，國民黨陷入分裂，甚至可能亡黨，這個原因還是在於朱立倫所重用的「傅崐萁」。

范世平指出，因為朱立倫的「同舟計畫」於2021年11月重返國民黨的傅崐萁，去年2024大選後爭取立法院長未果，轉而爭取總召，獲朱立倫支持而就任。他說，本屆國民黨立委又偏偏多人毫無經驗，對於傅的命令只能全盤接受，果然在去年3月、立院剛開議不久，國民黨就提出「立法院職權行使法修正草案」，要求總統國情報告、加強人事同意權、擴大調查權、增加聽證權及藐視國會罪。

范世平說，傅崐萁又在2024年4月27日，率16位立委前往北京會見全國政協主席王滬寧，返台後就在立院力推前述的擴權修法，在藍白人數的優勢下三讀通過；傅崐萁去年12月12日赴香港參加花蓮直航的啟動典禮，返台後就強推「選罷法」、「憲法訴訟法」、「財劃法」三讀，藉此限縮賴政府職權。到了今年1月21日，更三讀通過2025年中央政府總預算案，共刪減2075億元。

范世平提醒在野黨，本次大罷免的主軸就是「反共護台」，而傅崐萁的「親共」形象早已深植人心，他在立法院推動的「毀憲亂政」法案，也被外界質疑背後有中國的影子。因此，朱立倫想避免藍委遭到大罷免，就應立即免除傅的總召職務，甚至要他辭去立委也不為過，因為傅對國民黨的傷害已是史無前例，不下於2016、2020大選時的頹勢。

范世平評估，朱立倫要在26日動員支持者上凱道，除抱團取暖外，反引發民眾更大不滿，為大罷免添油加火，那國民黨有10席以上的立委被罷掉也就不讓人意外。這會直接衝擊到明年的縣市長選舉，甚至2028年的總統大選。

他提醒朱立倫，一再錯估情勢，忽視中間選民的民意，難怪其黨主席大位搖搖欲墜，這也證明國民黨吃不了3天飽飯，去年立委選得不錯，才過1年就豬羊變色。