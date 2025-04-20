喊話藍426上凱道必須輾壓419　陳學聖：民眾若無感就準備收攤

▲國民黨426要上凱道，朱立倫喊話藍軍總動員。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

反共網紅八炯等人昨日在凱道辦「拒絕統戰，守護台灣」大會，主辦單位宣布現場湧入5萬人，由於國民黨主席朱立倫也號召民眾在26日上凱道，要讓賴清德總統聽見人民的聲音，前國民黨立委陳學聖認為，氣勢一定要壓過去，一定不可以在人數上弱掉，如果人數沒辦法輾壓過，國民黨真的要收攤了。

陳學聖表示，國民黨26日即將於「凱達格蘭大道」舉辦的「戰獨裁站出來」活動，意義十分重大。他指出，近期國內經歷言論自由限縮、查水表、搜索與羈押等事件，若民眾對此仍無感，國民黨等同失去民心。他更直言，「若氣勢、群眾催不出來，真的就準備打包收攤了」。

陳學聖也說，若這次活動無法凝聚人潮，代表台灣社會已不再需要國民黨擔憂。他強調，這也意味著將允許僅四成民意支持的總統賴清德肆意主宰台灣，並讓台灣在美國高關稅風暴下持續沉睡於平行宇宙，繼續推動大規模罷免行動，讓主張兩岸和平的人民持續遭受「舔共賣台」的抹紅。

最後，陳學聖呼籲民眾，若不願見台灣社會持續分裂、走向崩解，26日一定要站出來，以群眾氣勢狠狠輾壓「反統戰」活動，因為唯有透過這次機會，大聲告訴執政者台灣並非只有單一聲音，國家與社會未來才有可能重新獲得團結的契機！