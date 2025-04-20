舉希特勒類比賴清德　徐巧芯批：民選出來後開始搞專制恐怖

▲蔣萬安、徐巧芯、朱立倫出席「戰獨裁 站出來」政策說明會。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對綠營大罷免、司法大刀步步進逼，國民黨主席朱立倫號召民眾4月26日上凱道。國民黨立委徐巧芯今（20日）出席「戰獨裁」說明會時痛批，民進黨為了轉移美國總統川普關稅問題焦點，不僅製造謠言，更利用作為政治鬥爭工具；她引用希特勒為例，雖也是經過民選出來，但上台後卻開始清算、鬥爭、洗腦，導致專制的恐怖，強烈呼籲民眾26日上街頭，不要讓台灣走到那一步。

徐巧芯致詞時表示，今天除了國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安以外，原本黃呂錦茹也預計到場，然而前兩天卻被檢調帶回調查，扣押了近48小時，最後地院認為沒有任何證據顯示黃呂參與所謂的「幽靈聯署」無法請回；她痛批，檢調在沒有證據的情況下，折磨一位75歲的長輩48小時，司法慘淪為民進黨追殺工具。

徐巧芯感嘆，黃呂錦茹是大家的「媽媽主委」無論日常還是選舉，總是在需要時挺身而出，這樣長期支持和陪伴，與大家建立了深厚的情感和信任，黃呂錦茹被帶走調查，所有人都當場聲援，調查局人員卻刻意帶黃呂走後門，讓她聽不到支持者加油打氣。

徐巧芯喊話，為對抗民進黨獨裁行動，4月26日那天請大家一定要站出來守護國民黨立委，才能不讓民進黨得逞，「大罷免若贏院長柯建銘！」 ，更會讓市長蔣萬安2026年難以連任。